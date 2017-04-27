Челябинские маршрутки начали принимать «Единый пересадочный билет»

Челябинские частные перевозчики подключились к работе по тарифу «Единый бесплатный пересадочный билет». Систему безлимитных пересадок ввели в муниципальном транспорте по поручению Главы города Евгения Тефтелева в начале апреля. Теперь к системе подключились некоторые маршрутные такси.

Напомним, что для пользования Единым билетом необходимо наличие транспортной карты, пополненной денежными средствами минимум на одну поездку. Билет дает право, оплатив первую поездку по транспортной карте, в течение 60 минут совершать неограниченное количество пересадок в трамваях, троллейбусах, автобусах, а с 26 апреля и на маршрутах частных перевозчиков.

Так, к системе «Единый пересадочный билет» присоединились маршруты: № 17 «Скульптора Головницкого — поселок АМЗ» и № 77 «Бейвеля — Политехникум». Стоимость проезда при пересадке составит 13 рублей.

Отметим, за первую половину апреля тарифом воспользовались почти 5 тысяч пассажиров, горожане совершили около 10 тысяч поездок. Кроме того, увеличился спрос на транспортные карты.

Приобрести транспортные карты можно у кондуктора и в пунктах пополнения транспортных карт, их адреса и время работы можно узнать по телефонам: 778-62-15, 778-62-91, 240-05-55.

Источник: Официальный сайт Администрации города Челябинска