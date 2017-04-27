Евгений Тефтелев встретился с корейской делегацией

В Администрации Челябинска сегодня, 27 апреля, прошла встреча Главы города Евгения Тефтелева с Чрезвычайными и Полномочным Послом республики Корея в РФ Пак Ро Бёком. Они обсудили возможности сотрудничества между Челябинском и городами республики Корея.

В приветственном слове градоначальник отметил, что это уже не первая встреча с представителями Кореи, кроме того, он знаком с проектами своих гостей, касающихся Челябинска.

«Я с удовольствием воспринял ваши предложения по монорельсовому транспорту, по «Умному городу» и улучшению экологической ситуации. Темы актуальные, – отметил Евгений Тефтелев. – Мы готовы по каждой создать рабочую группу, чтобы поработать в этом направлении».

Пак Ро Бёк в свою очередь поблагодарил за положительную оценку проектов и внимательно изучил представленную информацию о Челябинске. В настоящее время корейская сторона рассматривает вопрос о подписании соглашения о побратимстве между южноуральской столицей и одним из городов Кореи. А также в будущем может быть подписан меморандум о сотрудничестве между челябинским «Агентством инвестиционного развития» и корейским «Агентством содействия торговли и инвестициям».

Обсудив все вопросы, стороны обменялись контактами и сувенирами.

«Наша сегодняшняя встреча – это новый виток развития межнациональных отношений. Определенно, нам есть над чем работать и о чем говорить», – подытожил Глава города Челябинска Евгений Тефтелев.

Источник: Официальный сайт Администрации города Челябинска