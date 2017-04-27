«ТУЗ» сыграет в полуфинале Премьер-лиги КВН

Команда КВН «Театр Уральского Зрителя» достойно представила Челябинскую область в Премьер-лиге МС КВН и вышла в полуфинал.

Всего в четвертьфинале за это право боролись шесть команд. Жюри оценивало их выступление по двум конкурсам: «Приветствие» и «Музыкальный фристайл». Челябинская команда КВН «Театр Уральского Зрителя» очень успешно выступила и получила отличные оценки: высший балл – «пятерку» за приветствие и «4,9 балла» – за фристайл.

В результате в следующий этап прошли четыре команды: «Сборная бывших спортсменов» (Пермский край), набравшая 10 баллов, челябинский «Театр Уральского зрителя» – 9,9 балла, «Волжане СамГТУ» (Самара) – 9,8 баллов и «Летняя сборная» (КубГАУ, Краснодар» – 9,5 баллов.

Организатором участия команды КВН «Театр Уральского Зрителя» в Премьер-лиге Международного союза КВН выступает Челябинская городская творческая молодежная общественная организация «Планета» при поддержке Правительства Челябинской области, Администрации города Челябинска и Челябинской городской Думы.

Источник: Официальный сайт Администрации города Челябинска