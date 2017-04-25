В Челябинске объявят победителей молодежного форума «Патриоты Челябинска-2017»

Торжественная церемония состоится 26 апреля в концертном зале имени Смирнова Челябинского государственного института культуры. Организаторы готовят яркую концертную программу с участием творческих коллективов.

В 2017 году на форум были заявлены 33 команды старшеклассников, за кубок боролись 165 мальчиков и девочек десятых и одиннадцатых классов образовательных учреждений Челябинска. Состязание проходит в седьмой раз и уже снискало авторитет среди школьников.

Напомним, форум проводится в два этапа. Интереснейшей частью конкурса стал квест-марафон «Зеленый патруль». Как признались участники, решить экологические загадки и ребусы, чтобы пройти маршрут, оказалось сложным, но довольно увлекательным делом. Подростки соревновались в знаниях и сообразительности. Во втором этапе школьникам предлагалось создать социальный видеоролик, посвященный вопросам сохранения окружающей среды.

Подводя итоги конкурса, члены жюри отметили, что в последние годы увеличивается не только количество присылаемых работ, но и повышается уровень эрудиции ребят, а также качество представленных творческих материалов.

«Тематика молодежного форума 2017 года неслучайна, — подчеркивает член Общественной палаты Челябинской области, председатель ЧРОО «Совет родителей Челябинской области Елена Сыркина. — В год экологии мы хотим привлечь внимание юных челябинцев к вопросам охраны окружающей среды, чтобы подростки задумались о собственном поведении, о том, как сделать жизнь вокруг себя чище и безопаснее».

Призерами станут участники, набравшие наибольшую сумму баллов по итогам двух туров. Лучшие из лучших на финальном гала-концерте получат в качестве приза кубок Челябинской городской Думы «Патриоты Челябинска-2017».

Все вопросы по конкурсу можно задать по телефону 8(351)266-05-99.

Финал форума «Патриоты Челябинска» состоится 26 апреля, в 14-30 часов в концертном зале имени Смирнова Челябинского государственного института культуры (Орджоникидзе, 36А, 1 корпус, 1 этаж).

Источник: Официальный сайт Администрации города Челябинска