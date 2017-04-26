В Челябинске отметят День Российского предпринимательства

В Центральном парке культуры и отдыха имени Гагарина 27 мая отметят День Российского предпринимательства.

Администрация города Челябинска и Челябинское областное отделение «ОПОРА РОССИИ» приглашают представителей сферы банковских, консалтинговых, аудиторских, рекламных, образовательных, риелторских услуг, индустрии красоты, спортивных и фитнес-центров, операторов сотовой связи, туристические агентства, общественных объединений бесплатно представить свои товары и услуги на тематических площадках:

— Планета детства (аттракционы, ростовые куклы и аниматоры, интерактивные игры);

— Торговая ярмарка (продукты питания и напитки (кроме алкоголя), кондитерские изделия, одежда, предприниматели-оружейники, народные ремесла, хэндмэйд);

— Город Красоты и Здоровья (медицинские центры, салоны красоты, спортивные центры, творческие мастерские);

— Ярмарка инвестиций и услуг (организации, оказывающие услуги поддержки малого и среднего предпринимательства, фонды поддержки, образовательные центры, туристические агентства, агентства недвижимости, консалтинговые компании, рекламные компании, банковские услуги, услуги связи).

Ознакомиться с условиями зарегистрироваться в качестве участника можно здесь: https://goo.gl/forms/WIaCrIfFO4ziuK3x2.

Подробности можно уточнить по тел. (351) 214-99-92 или по e-mail: opora-chel@mail.ru.

Заявки принимаются до 15 мая.

Источник: Официальный сайт Администрации города Челябинска