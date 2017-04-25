В Челябинске стартует акарицидная обработка территорий

С 27 апреля в Челябинске начнут проводить противоклещевую обработку. Всего в городе планируется обработать территорию площадью 226 га.

В перечень территорий, подлежащих акарицидной обработке, вошли парки, скверы, участки лесных массивов, прилегающих к жилым домам, муниципальные пляжи, прибрежные зоны, участки «озелененных территорий», которые находятся рядом с остановочными комплексами.

В соответствии с планом обработка территорий начнется в четверг, 27 апреля, а завершится 4 мая. Однако сроки проведения акарицидной обработки могут быть изменены в зависимости от погодных условий.

Напоминаем, что эффект от противоклещевой обработки территорий зависит от погоды и длится от одного до полутора месяцев. Любителям отдыха на природе нужно не забывать периодически осматривать себя, чтобы не допустить присасывания клеща. Обязательно применять средства индивидуальной защиты, осматривать после прогулки домашних животных. Но главное — прививаться от клещевого энцефалита.

Перечень объектов и территорий, график проведения акарицидной обработки на территории города Челябинска в 2017 году:

№ п\п

Наименование объекта обработки, месторасположение

Площадь обработки, га

Дата обработки

Калининский район

1.

Барьерная обработка сквер «Никольская роща»

5,000

4 мая

2.

Береговая полоса р. Миасс от ул. Молодогвардейцев, до ул. Косырева

20,900

4 мая

3.

Сад Челюскинцев по ул. Российская, между ГКБ № 5 и бывшим хлебозаводом

1,600

4 мая

4.

Остров на р. Миасс в районе ул. Болейко

8,400

4 мая

5.

Сквер по ул. Каслинская, 97

2,500

4 мая

Курчатовский район

6.

Сквер по ул. Красного Урала

1,000

3 мая

7.

Сквер по ул. Каслинская

0,500

3 мая

8.

Сквер на перекрестке Комсомольского проспекта и ул. Цинковая

0,500

3 мая

9.

Березовая роща Комсомольский пр. 112, ул. 40 лет Победы, 8, 10

0,085

3 мая

10.

Барьерная обработка участка озелененной территории, протяженностью 850 метров на глубину 50 метров от ул. Молодогвардейцев до ул. Захаренко

4,250

3 мая

11.

Барьерная обработка участка озелененной территории, протяженностью 300 метров на глубину 50 метров, прилегающего к ул. Захаренко до ул. Березовая

0,150

3 мая

12.

Участки озелененной территории, прилегающие к остановкам общественного транспорта «Комсомольский проспект» и «Кислородный завод» (районе стадиона ЧЦЗ)

0,360

3 мая

13.

Барьерная обработка участков озелененной территории и остановок общественного транспорта по Краснопольскому проспекту от остановки «56 микрорайон» до остановки «Парк северо-западный»

2,845

3 мая

14.

Участки озелененной территории по ул. Березовая в районе остановки общественного транспорта «ЧВВАКУШ»

4,800

3 мая

15.

Барьерная обработка участка озелененной территории в районе остановки общественного транспорта «Поселок Шагол» и железнодорожной станции «Шагол»

1,520

3 мая

16.

Барьерная обработка участков озелененной территории вдоль ул. Захаренко, 6, до пересечения с ул. 40 — летия Победы, 5 (включая ул. Аношкина, 4, 6)

1,205

3 мая

17.

Участки озелененной территории спортивных площадок («Воркаут») пр. Победы, 384а, ул. 40-летия Победы, 5

0,180

3 мая

18.

Барьерная обработка участков озелененных территорий между ул. Александра Шмакова, Габдуллы Тукая и Бейвеля (роща)

0,980

3 мая

Барьерная обработка участков озелененных территорий между улицами Бейвеля и Габдуллы Тукая (роща)

0,840

3 мая

20.

Барьерная обработка зеленых насаждений «Сквер Афганцев», пр. Победы, 386а

0,120

3 мая

21.

Барьерная обработка участка вдоль железной дороги Городок 11а, за линией

0,490

3 мая

22.

Барьерная обработка участков озелененной территории и остановок общественного транспорта вдоль улиц Бейвеля, проспект Краснопольский, Скульптура Головницкого, Шмакова, Габдуллы Тукая

7,200

3 мая

Ленинский район

23.

Пляж «Сигнал» ул. Цимлянская (ул. Бирская)

1,000

2 мая

24.

Пляж по ул. Магнитогорская

0,500

2 мая

25.

Пляж по ул. Ямпольская, 1, пос. Береговой

1,000

2 мая

26.

Автодорога «Меридиан» лесополоса

2,800

2 мая

27.

ул. Дзержинского, 81-83

1,000

2 мая

28.

ул. Новороссийская, 79

2,000

2 мая

29.

Сквер «Сигнал» ул. Дербентская

1,500

2 мая

30.

Сквер ул. Гранитная

0,500

2 мая

31.

Сквер ул. Феди Горелова, ул. Уральская

2,000

2 мая

32.

Сквер у ДК «Станкомаш» ул. Тухачевского

2,000

2 мая

33.

Сквер ул. Ереванская, 34-50

0,500

2 мая

34.

Сквер ул. Новороссийская — 5-я Электровозная

1,200

2 мая

35.

Сквер ул. Новороссийская, 65-71

0,500

2 мая

36.

Разделительная полоса Копейское шоссе перед п. Мясокомбинат — ЗТО

1,500

2 мая

37.

Береговая зона пруд «Девичьи слезы» ул. Агалакова

1,000

2 мая

38.

Копейское шоссе от ул. Обуховская до путепровода с обеих сторон (от проезжей части до домов)

2,000

2 мая

39.

Участок бывшей плодоовощной станции, отдельные участки со стороны ТЦ «Молнии» и ул. Гранитной

0,500

2 мая

40.

Газон от УралНИТИ до ул. Новороссийская

0,400

2 мая

41.

Береговая зона озера Смолино от ул. Гагарина до КНС-1а

2,000

2 мая

42.

Газон от ул. Гражданская до МОУ СОШ № 128

1,000

2 мая

43.

Участок между МОУ СОШ № 51 ул. Агалакова, 46 и ДС № 352 ул. Литовская, 8а

1,200

2 мая

44.

Разделительная полоса ул. Машиностроителей (от ул. Новороссийская до ул. Энергетиков)

2,500

2 мая

45.

Район расположения ПНС п. Сухомесово

0,500

2 мая

46.

Район расположения ПНС ул. Днепровская

0,100

2 мая

47.

Район расположения ПНС «Эстонские болота» по ул. Толстого, 82-88

0,200

2 мая

Металлургический район

48.

Сквер «Юбилейный» по ш. Металлургов от ул. Черкасской до ул. Мира

2,240

28 апреля

49.

Сквер по ул. Б. Хмельницкого, 5-7

0,430

28 апреля

50.

Сквер по ул. Б. Хмельницкого от ул. Жукова до ул. Я. Гашека

5,940

28 апреля

51.

Сквер по ул. Б. Хмельницкого, 33

0,060

28 апреля

52.

Сквер по ул. Байкальская, 27 — 29

0,730

28 апреля

53.

Сквер по ул. 50-летия ВЛКСМ, 1

0,350

28 апреля

54.

Сквер по ш. Металлургов, 25

0,370

28 апреля

55.

Сквер по ул. П. Калмыкова, 7

0,290

28 апреля

56.

Сквер по ул. Румянцева, 31 у поликлиники

0,310

28 апреля

57.

Сквер по ул. Сталеваров, 39

0,230

28 апреля

58.

Сквер по ш. Металлургов от 3г до ул. Дегтярева, напротив рынка «Михеевский»

1,020

28 апреля

59.

Сквер между домами 10, 12, 12а по ул. Комаровского и домами 53а, 53б по ш. Металлургов

0,720

28 апреля

60.

Площадка у д.12 по ул. Черкасской

0,370

28 апреля

61.

Газон по ул. Б. Хмельницкого от ул. Румянцева до ул. Ушакова

1,640

28 апреля

62.

Озелененная территория, прилегающая к жилым домам по ул.Б. Хмельницкого, 2, 2а, 2б, 4 по ул. Румянцева, 3а, 5а, 7 по ул. Вахтангова, 1, 2 по ул. Дегтярева, 6, по ул. Вишнегорской, домам 18а, 22 по ул. Приборостроителей

5,840

28 апреля

63.

п. Аэропорт, по 20 метров в каждую сторону вдоль 2-х дорожек от многоэтажных домов 10, 11 до остановки «Кинотеатр Сокол», вдоль тротуара к аэропорту, детская игровая площадка у магазина «Магнит»

3,160

28 апреля

64.

Разделительный бульвар по ш. Металлургов от ул. Сталеваров до ул. Румянцева

4,690

28 апреля

Советский район

65.

Пляж на берегу Шершневского водохранилища по пер. Большой

1,000

4 мая

66.

Пляж п. Смолино

1,000

4 мая

67.

п. Новосинеглазово, прилегающая территория

16,000

4 мая

68.

п. Новосинеглазово, стадион

5,000

4 мая

Тракторозаводский район

69.

Береговая полоса озера «Первое» в пос. Чурилово

2,000

2 мая

70.

Береговая полоса озера «Первое» за СНТ «Лесная поляна»

4,000

2 мая

71.

Береговая полоса озера «Первое» по переулку Мамина, 1 (от ограждения Тракторорсада № 1 до СШ № 19)

8,500

2 мая

73.

Зеленая зона — сквер по ул. Кудрявцева (от ул. Горького до ул. Артиллерийской)

1,320

2 мая

Центральный район

74.

Ул. Лесопарковая (западная сторона) от ул. Коммуны до ул. Худякова

2,900

27 апреля

75.

Микрорайон 33, 34 в местах примыкания к озелененной территории

20,000

27 апреля

76.

Ул. Энгельса (западная сторона) от ул. Коммуны до ул. Труда

2,000

27 апреля

77.

Ул. Татьяничевой (западная сторона) от ул. Варненская до ГУЗ «Областной клинический терапевтический госпиталь ветеранов войны»

2,800

27 апреля

78.

Ул. Худякова (северная, южная сторона) от ул. Лесопарковой до плотины Шершневского водохранилища

24,000

27 апреля

79.

Ул. Коммуны (северная сторона от ул. Энгельса до ул. Лесопарковая)

2,000

27 апреля

80.

Барьерная обработка территории, прилегающей к поселку Мелькомбинат — 2 (с западной и южной стороны)

3,000

27 апреля

81.

п. Благодатово в местах примыкания к береговой линии р. Миасс

0,500

27 апреля

82.

Сквер между № 3 по ул. Труда и железной дорогой

0,600

27 апреля

83.

Микрорайон «Парковый-2» в местах примыкания к лесному массиву

5,000

27 апреля

84.

Западная сторона транспортной развязки в микрорайоне Шершни по ул. Гостевая

1,500

27 апреля

Итого: 226,335 га

Источник: Официальный сайт Администрации города Челябинска