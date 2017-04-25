В Челябинске стартует акарицидная обработка территорий

С 27 апреля в Челябинске начнут проводить противоклещевую обработку. Всего в городе планируется обработать территорию площадью 226 га.
В перечень территорий, подлежащих акарицидной обработке, вошли парки, скверы, участки лесных массивов, прилегающих к жилым домам, муниципальные пляжи, прибрежные зоны, участки «озелененных территорий», которые находятся рядом с остановочными комплексами.
В соответствии с планом обработка территорий начнется в четверг, 27 апреля, а завершится 4 мая. Однако сроки проведения акарицидной обработки могут быть изменены в зависимости от погодных условий.
Напоминаем, что эффект от противоклещевой обработки территорий зависит от погоды и длится от одного до полутора месяцев. Любителям отдыха на природе нужно не забывать периодически осматривать себя, чтобы не допустить присасывания клеща. Обязательно применять средства индивидуальной защиты, осматривать после прогулки домашних животных. Но главное — прививаться от клещевого энцефалита.
Перечень объектов и территорий, график проведения акарицидной обработки на территории города Челябинска в 2017 году:
№ п\п
Наименование объекта обработки, месторасположение
Площадь обработки, га
Дата обработки
Калининский район
1.
Барьерная обработка сквер «Никольская роща»
5,000
4 мая
2.
Береговая полоса р. Миасс от ул. Молодогвардейцев,
до ул. Косырева
20,900
4 мая
3.
Сад Челюскинцев по ул. Российская, между ГКБ № 5 и бывшим хлебозаводом
1,600
4 мая
4.
Остров на р. Миасс в районе ул. Болейко
8,400
4 мая
5.
Сквер по ул. Каслинская, 97
2,500
4 мая
Курчатовский район
6.
Сквер по ул. Красного Урала
1,000
3 мая
7.
Сквер по ул. Каслинская
0,500
3 мая
8.
Сквер на перекрестке Комсомольского проспекта и ул. Цинковая
0,500
3 мая
9.
Березовая роща Комсомольский пр. 112, ул. 40 лет Победы, 8, 10
0,085
3 мая
10.
Барьерная обработка участка озелененной территории, протяженностью 850 метров на глубину 50 метров от ул. Молодогвардейцев до ул. Захаренко
4,250
3 мая
11.
Барьерная обработка участка озелененной территории, протяженностью 300 метров на глубину 50 метров, прилегающего к ул. Захаренко до ул. Березовая
0,150
3 мая
12.
Участки озелененной территории, прилегающие к остановкам общественного транспорта «Комсомольский проспект» и «Кислородный завод» (районе стадиона ЧЦЗ)
0,360
3 мая
13.
Барьерная обработка участков озелененной территории и остановок общественного транспорта по Краснопольскому проспекту от остановки «56 микрорайон» до остановки «Парк северо-западный»
2,845
3 мая
14.
Участки озелененной территории по ул. Березовая в районе остановки общественного транспорта «ЧВВАКУШ»
4,800
3 мая
15.
Барьерная обработка участка озелененной территории в районе остановки общественного транспорта «Поселок Шагол» и железнодорожной станции «Шагол»
1,520
3 мая
16.
Барьерная обработка участков озелененной территории вдоль ул. Захаренко, 6, до пересечения с ул. 40 — летия Победы, 5 (включая ул. Аношкина, 4, 6)
1,205
3 мая
17.
Участки озелененной территории спортивных площадок («Воркаут») пр. Победы, 384а, ул. 40-летия Победы, 5
0,180
3 мая
18.
Барьерная обработка участков озелененных территорий между ул. Александра Шмакова, Габдуллы Тукая и Бейвеля (роща)
0,980
3 мая
Барьерная обработка участков озелененных территорий между улицами Бейвеля и Габдуллы Тукая (роща)
0,840
3 мая
20.
Барьерная обработка зеленых насаждений «Сквер Афганцев», пр. Победы, 386а
0,120
3 мая
21.
Барьерная обработка участка вдоль железной дороги Городок 11а, за линией
0,490
3 мая
22.
Барьерная обработка участков озелененной территории и остановок общественного транспорта вдоль улиц Бейвеля, проспект Краснопольский, Скульптура Головницкого, Шмакова, Габдуллы Тукая
7,200
3 мая
Ленинский район
23.
Пляж «Сигнал» ул. Цимлянская (ул. Бирская)
1,000
2 мая
24.
Пляж по ул. Магнитогорская
0,500
2 мая
25.
Пляж по ул. Ямпольская, 1, пос. Береговой
1,000
2 мая
26.
Автодорога «Меридиан» лесополоса
2,800
2 мая
27.
ул. Дзержинского, 81-83
1,000
2 мая
28.
ул. Новороссийская, 79
2,000
2 мая
29.
Сквер «Сигнал» ул. Дербентская
1,500
2 мая
30.
Сквер ул. Гранитная
0,500
2 мая
31.
Сквер ул. Феди Горелова, ул. Уральская
2,000
2 мая
32.
Сквер у ДК «Станкомаш» ул. Тухачевского
2,000
2 мая
33.
Сквер ул. Ереванская, 34-50
0,500
2 мая
34.
Сквер ул. Новороссийская — 5-я Электровозная
1,200
2 мая
35.
Сквер ул. Новороссийская, 65-71
0,500
2 мая
36.
Разделительная полоса Копейское шоссе перед п. Мясокомбинат — ЗТО
1,500
2 мая
37.
Береговая зона пруд «Девичьи слезы» ул. Агалакова
1,000
2 мая
38.
Копейское шоссе от ул. Обуховская до путепровода с обеих сторон (от проезжей части до домов)
2,000
2 мая
39.
Участок бывшей плодоовощной станции, отдельные участки со стороны ТЦ «Молнии» и ул. Гранитной
0,500
2 мая
40.
Газон от УралНИТИ до ул. Новороссийская
0,400
2 мая
41.
Береговая зона озера Смолино от ул. Гагарина до КНС-1а
2,000
2 мая
42.
Газон от ул. Гражданская до МОУ СОШ № 128
1,000
2 мая
43.
Участок между МОУ СОШ № 51 ул. Агалакова, 46 и ДС № 352 ул. Литовская, 8а
1,200
2 мая
44.
Разделительная полоса ул. Машиностроителей (от ул. Новороссийская до ул. Энергетиков)
2,500
2 мая
45.
Район расположения ПНС п. Сухомесово
0,500
2 мая
46.
Район расположения ПНС ул. Днепровская
0,100
2 мая
47.
Район расположения ПНС «Эстонские болота» по ул. Толстого, 82-88
0,200
2 мая
Металлургический район
48.
Сквер «Юбилейный» по ш. Металлургов от ул. Черкасской до ул. Мира
2,240
28 апреля
49.
Сквер по ул. Б. Хмельницкого, 5-7
0,430
28 апреля
50.
Сквер по ул. Б. Хмельницкого от ул. Жукова
до ул. Я. Гашека
5,940
28 апреля
51.
Сквер по ул. Б. Хмельницкого, 33
0,060
28 апреля
52.
Сквер по ул. Байкальская, 27 — 29
0,730
28 апреля
53.
Сквер по ул. 50-летия ВЛКСМ, 1
0,350
28 апреля
54.
Сквер по ш. Металлургов, 25
0,370
28 апреля
55.
Сквер по ул. П. Калмыкова, 7
0,290
28 апреля
56.
Сквер по ул. Румянцева, 31 у поликлиники
0,310
28 апреля
57.
Сквер по ул. Сталеваров, 39
0,230
28 апреля
58.
Сквер по ш. Металлургов от 3г до ул. Дегтярева, напротив рынка «Михеевский»
1,020
28 апреля
59.
Сквер между домами 10, 12, 12а по ул. Комаровского и домами 53а, 53б по ш. Металлургов
0,720
28 апреля
60.
Площадка у д.12 по ул. Черкасской
0,370
28 апреля
61.
Газон по ул. Б. Хмельницкого от ул. Румянцева до ул. Ушакова
1,640
28 апреля
62.
Озелененная территория, прилегающая к жилым домам по ул.Б. Хмельницкого, 2, 2а, 2б, 4 по ул. Румянцева, 3а, 5а, 7 по ул. Вахтангова, 1, 2 по ул. Дегтярева, 6, по ул. Вишнегорской, домам 18а, 22 по ул. Приборостроителей
5,840
28 апреля
63.
п. Аэропорт, по 20 метров в каждую сторону вдоль 2-х дорожек от многоэтажных домов 10, 11 до остановки «Кинотеатр Сокол», вдоль тротуара к аэропорту, детская игровая площадка у магазина «Магнит»
3,160
28 апреля
64.
Разделительный бульвар по ш. Металлургов от ул. Сталеваров до ул. Румянцева
4,690
28 апреля
Советский район
65.
Пляж на берегу Шершневского водохранилища по пер. Большой
1,000
4 мая
66.
Пляж п. Смолино
1,000
4 мая
67.
п. Новосинеглазово, прилегающая территория
16,000
4 мая
68.
п. Новосинеглазово, стадион
5,000
4 мая
Тракторозаводский район
69.
Береговая полоса озера «Первое» в пос. Чурилово
2,000
2 мая
70.
Береговая полоса озера «Первое» за СНТ «Лесная поляна»
4,000
2 мая
71.
Береговая полоса озера «Первое» по переулку Мамина, 1 (от ограждения Тракторорсада № 1 до СШ № 19)
8,500
2 мая
73.
Зеленая зона — сквер по ул. Кудрявцева
(от ул. Горького до ул. Артиллерийской)
1,320
2 мая
Центральный район
74.
Ул. Лесопарковая (западная сторона) от ул. Коммуны до ул. Худякова
2,900
27 апреля
75.
Микрорайон 33, 34 в местах примыкания к озелененной территории
20,000
27 апреля
76.
Ул. Энгельса (западная сторона) от ул. Коммуны до ул. Труда
2,000
27 апреля
77.
Ул. Татьяничевой (западная сторона) от ул. Варненская до ГУЗ «Областной клинический терапевтический госпиталь ветеранов войны»
2,800
27 апреля
78.
Ул. Худякова (северная, южная сторона) от ул. Лесопарковой
до плотины Шершневского водохранилища
24,000
27 апреля
79.
Ул. Коммуны (северная сторона от ул. Энгельса до
ул. Лесопарковая)
2,000
27 апреля
80.
Барьерная обработка территории, прилегающей к поселку Мелькомбинат — 2 (с западной и южной стороны)
3,000
27 апреля
81.
п. Благодатово в местах примыкания к береговой линии р. Миасс
0,500
27 апреля
82.
Сквер между № 3 по ул. Труда и железной дорогой
0,600
27 апреля
83.
Микрорайон «Парковый-2» в местах примыкания к лесному массиву
5,000
27 апреля
84.
Западная сторона транспортной развязки в микрорайоне Шершни по ул. Гостевая
1,500
27 апреля
Итого: 226,335 га
Источник: Официальный сайт Администрации города Челябинска