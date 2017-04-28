В Челябинске «Танцуют все»

В Челябинске 26 апреля состоялся II Фестиваль танцевальных команд «Танцуют все». Всего было заявлено 97 коллективов. Но для выступления на основной площадке было выбрано только восемь номеров.

Фестиваль танцевальных команд «Танцуют все» прошел при поддержке Министерства науки и образования Челябинской области, Министерства культуры Челябинской области. Победителем в категории «Взрослые» стал коллектив «Citrus Roman Pro», лидером в категории «Дети» – команда «Crazy Family».

Ярким событием фестиваля стала ультрамодная импровизация «Весенний UrbanDance». К флешмобу присоединились посетители торгового города «Алмаз», болельщики и участники проекта. В движении челябинцев объединила участница шоу «Танцы» Анастасия Волкова.

Фестиваль танцевальных команд «Танцуют все» раскрывает творческий потенциал молодежи Челябинска и закладывает фундамент для новой городской культуры. Участие в проекте – трамплин для начинающих команд, которые еще не успели обрести популярность, отмечают организаторы.

Источник: Официальный сайт Администрации города Челябинска