В Челябинске возобновляют работу садоводческие маршруты

С 29 апреля на территории города начнут функционировать садоводческие автобусные маршруты. Ознакомиться с расписанием автобусов можно на официальном сайте городского транспорта.
Автобусы будут курсировать по следующим маршрутам:
№ 25 «Теплотехнический институт – Ферросад»
№ 36 «Политехникум – Сад Металлист»
№ 48 «Комсомольский проспект – Сад Искра»
№ 52 «Областная больница – Сад Жилищник»
№ 57 «Мамина – Станция Межозёрная»
№ 58 «Чистопольская – Сад Трубопрокатчик-3»
№ 67 «Областная больница – сад Мичуринец»
№ 77 «Чичерина – Сад Вишнёвый»
№ 82 «Чистопольская – Сад Станкостроитель 2»
№ 85 «Железнодорожный Вокзал – Сад Кристалл»
№ 93 «ДК Строителей – сад Авиатор»
По интересующим вопросам можно обратиться по телефону «горячей линии»: 240-05-55, старший диспетчер «Службы организации движения»: 778-62-80, а также по телефону «Общественного городского транспорта»: 778-62-34.
Кроме того, с 29 апреля будет организована работа следующих межмуниципальных садоводческих маршрутов:
№ 102-с «ДК Строителей – База отдыха «Автобусник»
№ 103-с «Теплотехнический институт – Сад Лесная поляна»
№ 105-с «ДК Строителей – Сад «Узункуль»
№ 106-с «Стадион Мечел – Сад Тимер»
№ 107-с «Чичиерина – Сад Кировский»
№ 110-с «Чичерина – Сад Мысы»
№ 112-с «Железнодорожный вокзал – Сад Мысы»
№ 117-с «Чичерина – Сад Тракторосад-5»
№ 119-с «Теплотехнический институт – Сад Теплостроевец»
№ 120-с «Чичерина – Сад Курчатовец»
№ 121-с «Областная больница – Сад Заречный»
№ 128-с «Чичерина – Сад Кировский-2»
№ 170-с «Комсомольский проспект – Сад Электровозник»
№ 198-с «Чистопольская – Сад Любитель»
№ 130-с «Областная больница – Сад Курчатовец»
За подробной информацией по данным маршрутам можно обратиться по телефону «Второго автобусного парка»: 750-07-38.
Источник: Официальный сайт Администрации города Челябинска