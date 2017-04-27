В Челябинске возобновляют работу садоводческие маршруты

С 29 апреля на территории города начнут функционировать садоводческие автобусные маршруты. Ознакомиться с расписанием автобусов можно на официальном сайте городского транспорта.

Автобусы будут курсировать по следующим маршрутам:

№ 25 «Теплотехнический институт – Ферросад»

№ 36 «Политехникум – Сад Металлист»

№ 48 «Комсомольский проспект – Сад Искра»

№ 52 «Областная больница – Сад Жилищник»

№ 57 «Мамина – Станция Межозёрная»

№ 58 «Чистопольская – Сад Трубопрокатчик-3»

№ 67 «Областная больница – сад Мичуринец»

№ 77 «Чичерина – Сад Вишнёвый»

№ 82 «Чистопольская – Сад Станкостроитель 2»

№ 85 «Железнодорожный Вокзал – Сад Кристалл»

№ 93 «ДК Строителей – сад Авиатор»

По интересующим вопросам можно обратиться по телефону «горячей линии»: 240-05-55, старший диспетчер «Службы организации движения»: 778-62-80, а также по телефону «Общественного городского транспорта»: 778-62-34.

Кроме того, с 29 апреля будет организована работа следующих межмуниципальных садоводческих маршрутов:

№ 102-с «ДК Строителей – База отдыха «Автобусник»

№ 103-с «Теплотехнический институт – Сад Лесная поляна»

№ 105-с «ДК Строителей – Сад «Узункуль»

№ 106-с «Стадион Мечел – Сад Тимер»

№ 107-с «Чичиерина – Сад Кировский»

№ 110-с «Чичерина – Сад Мысы»

№ 112-с «Железнодорожный вокзал – Сад Мысы»

№ 117-с «Чичерина – Сад Тракторосад-5»

№ 119-с «Теплотехнический институт – Сад Теплостроевец»

№ 120-с «Чичерина – Сад Курчатовец»

№ 121-с «Областная больница – Сад Заречный»

№ 128-с «Чичерина – Сад Кировский-2»

№ 170-с «Комсомольский проспект – Сад Электровозник»

№ 198-с «Чистопольская – Сад Любитель»

№ 130-с «Областная больница – Сад Курчатовец»

За подробной информацией по данным маршрутам можно обратиться по телефону «Второго автобусного парка»: 750-07-38.

Источник: Официальный сайт Администрации города Челябинска