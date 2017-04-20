В Челябинске завершился городской этап фестиваля «Веста студенческая»

Сегодня, 20 апреля состоится финальный гала-концерт фестиваля «Весна студенческая». За две недели конкурса, зрители увидели более 500 номеров, а на сцену вышли 1500 тысячи студентов. Члены жюри определили лучших по пяти направлениям: театральное, танцевальное, музыкальное, оригинальный жанр и литературный конкурс.

Фестиваль «Весна студенческая» существенно изменился в 2017 году. Так, конкурсные площадки из привычных университетских стен крупных вузов города переместились на профессиональную сцену. Хореографы всех направлений выступили в ДК «Железнодорожников», номинацию «Эстрадно-цирковой» принял ДК «ЧТПЗ», студенческие театры сыграли на сцене театра «Манекен», в концертном зале имени Прокофьева прошла самая многочисленная номинация «Вокал», музыкальные рок и поп-группы встретились со зрителями в ночном клубе «Москва». Организаторы отмечают, что профессиональные площадки существенно повысили уровень творческих номеров студентов.

«Очень важно, чтобы конкурсант выступал на хорошей сцене. Например, ДК «ЧТПЗ» открыл для фестиваля воздушную акробатику, а в концертном зале Прокофьева голоса вокалистов зазвучали совсем по-другому, — отмечает начальник Управления по делам молодежи Сергей Авдеев. — Думаю, что все остались довольны нашими нововведениями».

Традиционно самым многочисленным оказалось танцевальное направление. Современный танец сменялся бальным, а эстрадный, народным. В итоге лучшими танцорами в современном танце стали коллектив «Deep Vision Dance Theatre» (ЮУрГУ), ансамбль «Кислотный дождь» (ЮУрГГПУ), ансамбль «Pro театр» (РБИУ). В уличных танцах безусловными лидерами стали коллектив «LiL’ MaKeRz» (ЧелГУ), «Crazy family» (ЮУрГУ). В номинации «Эстрадный танец» победили: «Театр танца Deep Vision» (ЮУрГУ), Ансамбль «Инфинити» (ЮУрГГПУ), Коллектив современного танца «Версия» ( ЮУрГГПУ), «Театр Танцевальных Миниатюр «Hi-Tech»», группа «ARTиШОК» (ЮУрГАУ). По решению жюри в номинации «Бальный танец» лучшим стал ансамбль бального танца «Виктория» (УралГУФК). Танцоры получили первое место сразу во всех номинациях и категориях. Народный танец на фестивале был представлен достаточно скромно. Однако, члены жюри возлагают большие надежды на возобновление интереса студентов к этому виду творчества.

«Мы увидели немного народных номеров в этом году, — отмечает член жюри фестиваля Светлана Лукина, — Но, надеюсь, что ситуация скоро изменится. Народный танец – это не просто хореография – это наша культура и традиции. Обязательно нужно заниматься народным танцем».

Лучшими признаны номера «Путешествие в Поднебесную», «Молдавская хора», ансамбль «Ах,Ванечка» (ЮУрГГПУ), казачий пляс «Молодычка» ансамбль танца «Дива» (ЧелГУ), «Цыганский танец» ансамбль «Уральское раздолье» (ЮУрГУ). Отдельного внимания заслужили на фестивале «Студенческие театры». Актеры представили на суд зрителей семь разных спектаклей. Члены жюри отметили хорошую подготовку студентов и уровень самих постановок. В итоге победителями признаны: «Другой ракурс» (ЮУрГГПУ), Студенческий театр «Глаголъ» (ЧелГУ), Театр «Профиль» (ЮУрГГПУ). Вслед за театральными коллективами на сцене ДК «ЧТПЗ» свое творчество продемонстрировали студенты номинации «Эстрадно-цирковой номер». Приятной неожиданностью для организаторов фестиваля стал активный интерес студентов к данному направлению. Лучшими в оригинальном жанре стали Диана Семисынова (ЮУрГГПУ), Елизавета Лоськова (УралГУФК), Юлия Балахонова (УралГУФК), Ансамбль «ВИНТСАЛЬ» (ЮУрГГПУ).

Среди студенческих оркестров лидерами признали «Джазовый оркестр» и «Оркестр русских народных инструментов» (ЮУрГУ), а рок-группа «Первый раз» вновь победила в номинации «Вокально-инструментальная музыка». В номинации «Классический вокал» случилась настоящая битва хоров. Но композиция «В Урале Русь отражена» от ансамбля духовной музыки «Вита» (ЮУрГГПУ) покорила сердца членов жюри и зрителей. Завершится фестиваль «Весна студенческая» финальным гала-концертом. Теперь лучшие коллективы начнут подготовку к областном и всероссийскому этапам конкурса.

Гала-концерт фестиваля состоится сегодня, 20 апреля, в 18 часов в ДКЖД (улица Цвиллинга, 54).

Источник: Официальный сайт Администрации города Челябинска