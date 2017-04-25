«Весенний UrbanDance» пройдет в Челябинске

В Челябинске 26 апреля состоится масштабный флешмоб «Весенний UrbanDance». Он пройдет в рамках II Фестиваля танцевальных команд «Танцуют все».

В проекте примут участие воспитанники ведущих хореографических школ Челябинска. Куратором флешмоба выступит очаровательная и талантливая участница шоу «Танцы» Настя Волкова. Стать частью городского танцевального сообщества может любой житель, независимо от возраста и уровня подготовки.

Фестиваль танцевальных команд «Танцуют все» – новое яркое событие в жизни Челябинска. Участие в нем является бесплатным. Для коллективов фестиваль – это источник вдохновения, поиск единомышленников и бесценный опыт выступления на большую публику.

В 2017 году заявки на участие подали 87 профессиональных и любительских коллективов. Лауреатов проекта определит экспертное жюри.

Фестиваль танцевальных команд «Танцуют все» пройдет 26 апреля в торговом городе «Алмаз». Ведущий – Василий Ложников. Официальный хэштег проекта #dfmfest.

Организатор: радио «DFM Челябинск» при поддержке Министерства науки и образования Челябинской области, Министерства культуры Челябинской области, Администрации города Челябинска.

Начало мероприятия 26 апреля в 17 часов, вход свободный.

Источник: Официальный сайт Администрации города Челябинска