Юбилейная легкоатлетическая эстафета пройдет в Челябинске

29 апреля в 85 раз состоится Легкоатлетическая эстафета на призы Администрации города и области. В рамках соревнований за первое место будут также бороться велосипедисты и лыжероллеры. Об этом сегодня, 27 апреля, на пресс-конференции рассказал начальник Управления по физической культуре, спорту и туризму Евгений Иванов.

Стоит отметить, что впервые эстафета была проведена в 1932 году, и не прекращала свое существование даже во время Великой Отечественной войны.

«Легкоатлетической эстафетой мы открываем летний спортивный сезон, это для нас знаковое событие. В соревнованиях примут участие более 120 команд со всего региона, начиная со школьников и заканчивая маститыми профессиональными спортсменами», — сказал Евгений Иванов.

Праздничное открытие и парад участников намечен на 10-30, в 11-00 будет объявлен старт. В этом году будет несколько новшеств. Организаторы приняли решение объединить две подгруппы: сборные команды из профессиональных образовательных организаций и общеобразовательных школ для более массового этапа. Эта группа побежит второй, в ней примут участие более 40 смешанных команд. Первыми выйдут на старт исключительно мужчины – команды ДЮСШ города, студенты ВУЗов и военных институтов, а также сборные муниципальных районов. В третьем этапе заявлены смешанные команды высших учебных заведений, спортивных клубов, ДЮСШ и городов Челябинской области.

По окончании эстафетных забегов будут определены лучшие спортсмены, занявшие первые три места в каждой группе, их ожидают грамоты Администраций региона и города и денежные призы. Главный приз, автомобиль «Нива», от главного партнера Эстафеты – компании «РМК», получит спортсмен, пробежавший лучше всех первый этап первого забега.

Кроме того, после завершения легкоатлетических забегов на старт выйдут велосипедисты, они будут бороться за золото в 64-ой кольцевой велогонке протяженностью 10 километров. Далее состоится 6-ая гонка на лыжероллерах в двух дисциплинах: девушки и юноши 1999-2000 годов рождения, женщины и мужчины 1998 года рождения и старше.

Спортивное мероприятие будет проходить 29 апреля на протяжении проспекта Ленина от площади Революции до памятника Курчатову. Движение автомобилей будет перекрыто с 10-30 до 14-00 с частичным открытием перекрестных улиц. Организаторы Эстафеты обращаются к жителям Челябинска с просьбой заранее планировать свои маршруты следования.

Источник: Официальный сайт Администрации города Челябинска