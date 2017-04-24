18 мая вход в музеи Казанского Кремля будет бесплатным

(Город Казань KZN.RU, 24 апреля, Антон Ноздрин). Летний туристический сезон в музее-заповеднике «Казанский Кремль» откроется 29 апреля. В течение двух часов сотрудники музеев познакомят посетителей с новыми программами, туристическими маршрутами и услугами. О том, как Казанский Кремль планирует развлекать жителей и туристов, сегодня на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказала заместитель директора музея-заповедника по научной работе Светлана Коновалова.

По ее словам, 29 апреля гостей Казанского Кремля ждет 2 крупных события. В частности, в центре «Эрмитаж» откроется выставка «Гений века», которая продлится до 27 сентября. Экспозиция будет представлена шедеврами Государственной Третьяковской галереи и Музея изобразительных искусств РТ. Также в этот день на территории Пушечного двора пройдет всесоюзный сбор «Наследники победы». Кадеты, участники молодежных добровольческих организаций продемонстрируют мастерство боевого искусства.

С 7 мая в Казанском Кремле начнется череда мероприятий, посвященных Дню Победы. 9 мая территория музея-заповедника будет открыта с 10.00 до 22.00, будет задействовано 2 площадки. Как рассказала С.Коновалова, уже с 20 апреля , посвященная Победе в Великой Отечественной войне. Вход на нее свободный.

18 мая, в Международный день музеев, музеи Казанского Кремля будут работать бесплатно, а в «Ночь музеев», которая проводится ежегодно 20 мая, все желающие смогут посетить выставки до полуночи. Спикер рассказала, что 18 мая также откроется выставка «Слава российского оружия». Экспозиция, созданная совместно с Тульским государственным музеем оружия, будет представлена в Музее Пушечного двора. По словам С.Коноваловой, посетители смогут увидеть уникальные экспонаты, среди которых образцы оружия XVIII века.

Летом на территории Казанского Кремля пройдет ряд музыкальных фестивалей. В частности, 1 июня в шестой раз состоится детский фестиваль «Мы любим Кремль», 24 июня в музее-заповеднике выступят исполнители фестиваля «Музыка веры», а в последнее воскресенье августа придет черед «Фанфар Казани». Как сообщила замдиректора, «фанфары» пройдут уже в шестой раз, и в этом году фестиваль будет международным.

«С 29 апреля, чтобы облегчить посещение музеев, стартует онлайн-продажа билетов», — сообщила С.Коновалова. Кроме того, с этой даты и до 30 сентября музей-заповедник будет работать без выходных.

О летней туристической программе столицы Татарстана журналистам . В пресс-конференции также приняли участие председатель Государственного комитета РТ по туризму Сергей Иванов, директор музея-заповедника «Остров-град Свияжск» Артем Силкин, замдиректора по развитию Болгарского государственного историко-архитектурного музея-заповедника Лилия Сафина, замдиректора по развитию туризма Чистопольского государственного музея-заповедника Земфира Хуснутдинова и замдиректора Елабужского государственного музея-заповедника Танзиля Агишина.

Источник: Официальный портал органов местного самоуправления города Казани