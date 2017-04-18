19 апреля в Татарстане будет прекращено вещание некоторых телеканалов

(Город Казань KZN.RU, 18 апреля). 19 апреля в Татарстане будет прекращена трансляция ряда федеральных и республиканских программ телевидения. Это связано с проведением регламентно-профилактических работ на спутнике космической связи.

Как сообщает пресс-служба Министерства информатизации и связи РТ, с 2.00 до 10.00 будет прекращено вещание каналов «Матч ТВ», «Карусель», «Россия Культура» и «НТВ», с 2.00 до 12.00 – «ТВ-Центр», с 2.00 до 14.00 – «Звезда».

Фото с сайта chelny-week.ru

(Н)

Источник: Официальный портал органов местного самоуправления города Казани