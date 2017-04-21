22 апреля в Казани ожидается мокрый снег и дождь

(Город Казань KZN.RU, 21 апреля). В ночь на 22 апреля в Казани похолодает до 4 градусов мороза. В ночные часы в городе не ожидается осадков, ветер юго-западный, умеренный. На дорогах гололедица.

Днем 22 апреля воздух прогреется до 3-5 градусов тепла. Синоптики прогнозируют небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер юго-восточный, умеренный.

В целом по республике в ночь на 22 апреля похолодает до 6 градусов мороза. Ночью и утром на отдельных участках дорог гололедица. Днем в Татарстане температура воздуха поднимется до 6 градусов тепла, синоптики прогнозируют осадки в виде мокрого снега и дождя. 23 апреля в республике потеплеет. Днем воздух прогреется до 13 градусов тепла, днем местами ожидается небольшой дождь, сообщает Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

(Н)

Источник: Официальный портал органов местного самоуправления города Казани