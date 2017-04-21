24 апреля в ряде казанских домов не будет света

(Город Казань KZN.RU, 21 апреля). 24 апреля в ряде домов Казани не будет света. Отключение связано с плановым ремонтом ЛЭП, электротехнического оборудования трансформаторных подстанций и техническим обслуживанием оборудования распределительных сетей Казанских электрических сетей, сообщает пресс-служба ОАО «Сетевая компания».

С 9.00 до 17.00 света не будет в Авиастроительном районе по адресам:

ул.Ашхабадская, 81-97, 98-114, 99-111, 120-150;

ул.Батумская, 3-19, 6-10;

ул.Воронихина, 3-19, 4-20, 21-35, 22, 22а, 22б, 22в, 24, 24а, 24б, 24в, 24г, 26, 26в, 33а;

ул.Говорова, 3-19, 4-20, 19, 19а, 19б, 21-27, 24-34, 34а;

ул.Дубинина, 70, 72, 74-98;

ул.Ермоловой, 1-29, 2-30;

ул.Карамзина, 2-28, 3-27;

ул.Краснодонская, 102-120, 111-129;

ул.Кутузова, 51-69, 69-83, 70-86, 83а, 83б, 83в, 88-98, 98а, 98б;

ул.Литвинова, 61-67;

ул.Луначарского;

ул.Смоленская, 62-80, 63-81.

С 8.00 до 17.00 отключение произойдет в Московском районе по адресам: пр.Ибрагимова, 61, 61а, 63, 71, 71а; пр.Ямашева, 9, 9а, 11а.

С 9.00 до 13.00 электричество отключат в Ново-Савиновском районе по адресам: ул.Волгоградская, 35, 37; пр.Ибрагимова, 45, 45а, 47, 49, 51, 53а.

С 13.00 до 18.00 света не будет в Ново-Савиновском районе по адресам: ул.Восстания, 8а (школа №43), ул.Гагарина, 65, 65а (детский сад №292), 67, 69, 71, 73; ул.Короленко, 85а (детский сад №254), ул.Октябрьская, 10, 12, 14.

С 9.00 до 17.00 без электричества останутся жители поселка Петровский Приволжского района по улицам: ул.40 лет Победы, Дубровая, Садовая, Сквозная, Советская, Сосновая, Угловая, Школьная.

С 9.00 до 17.00 свет отключат в Приволжском районе по адресам: ул.1-я Тракторная; ул.2-я Тракторная; пр.Победы, 15/1, 15/2, 15/3; ул.Сыртлановой 8, 16, 18, 20.

С 8.00 до 17.00 электричества не будет в поселке Нагорный Советского района по адресам: ул.Алданская, 61; ул.Анадырская, 25-71, 26-72; ул.Дорожная, 35, 41, 43, 43б, 51а, 53, 54, 54в, 55, 57, 59; ул.Дубровка, 14-80, 15-81; ул.Скороходная, 25-71, 26-72; ул.Таежная, 17б, 34а, 34б, 36-46.

С 9.00 до 18.00 свет отключат в Советском районе по адресам: ул.Галеева, 10, 11а (детский сад №352),16; ул.Ершова, 49а.

С 13.00 до 17.00 отключение произойдет в Советском районе по адресам: ул.Дуслык, 4, 6; Мамадышский тракт, 10, 34, 36; ул.Туганлык, 1, 3, 10.

Кроме того, электричества не будет в ряде промышленных и административных зданий Вахитовского, Ново-Савиновского и Советского районов.

(Н)

Источник: Официальный портал органов местного самоуправления города Казани