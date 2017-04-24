26 казанских ветеранов получили субсидии на приобретение жилья

(Город Казань KZN.RU, 24 апреля, Алсу Сафина). В Казани 26 ветеранам Великой Отечественной войны выделены субсидии на приобретение жилья. Кроме того, в этом году выполнен ремонт в 5 квартирах ветеранов из 21 заявленной, остальным ветеранам жилье отремонтируют в течение года. Ремонтные работы в квартирах нуждающихся и одиноких участников войны проводятся каждый год при содействии администраций районов и за счет спонсорских средств. Об этом сегодня на деловом понедельнике в Исполкоме города рассказал начальник Управления культуры Азат Абзалов.

Всего в столице Татарстана проживает 14 тысяч 529 ветеранов и лиц, приравненных к ним, в том числе 717 участников войны, 1152 инвалида войны и 12 тыс. 660 тружеников тыла и вдов погибших участников войны. «На учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий в Исполкоме города состоят 30 ветеранов войны. 26 ветеранов Великой Отечественной войны получили субсидии на приобретение жилья», — рассказал начальник Управления культуры. Кроме того, еще 3 труженика тыла улучшили жилищные условия и переехали в специализированный дом для ветеранов и инвалидов, расположенный по адресу ул.Дубравная, 35

А.Абзалов также сообщил, что ветераны охвачены приоритетным медицинским обслуживанием. Всего по состоянию на 1 января 2017 года в городских учреждениях здравоохранения на диспансерном учете состояло 8 тысяч 827 ветеранов и лиц, приравненных к ним. В Казани к 30 апреля завершатся комплексные медицинские осмотры ветеранов, которые были начаты 9 января. Отметим, что стационарное лечение этой категории лиц оказывается во всех круглосуточных стационарах города, в каждом профильном отделении для ветеранов выделены специальные палаты повышенной комфортности.



Источник: Официальный портал органов местного самоуправления города Казани