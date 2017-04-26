27 апреля в ряде казанских домов не будет света

(Город Казань KZN.RU, 26 апреля). 27 апреля в ряде домов Казани не будет света. Отключение связано с плановым ремонтом ЛЭП, электротехнического оборудования трансформаторных подстанций и техническим обслуживанием оборудования распределительных сетей Казанских электрических сетей, сообщает пресс-служба ОАО «Сетевая компания».

С 8.30 до 17.00 света не будет в Авиастроительном районе по адресам: ул.Ленинградская, 19а, 23, 25; ул.Максимова, 37, 37а, 39.

С 9.00 до 17.00 электричество отключат в Авиастроительном районе по адресам: ул.Беломорская, 45, 47, 49, 51;

ул.Большая Армавирская, 11-35, 16-30;

ул.Воронихина, 68, 70, 72, 74, 75, 77 ,79;

ул.Дубинина, 157, 158;

ул.Кубанская, 50-58а, 57, 59, 68;

ул.Кутузова;

ул.Максимова, 87-99, 92-104, 99-111, 106-116;

ул.Малая Армавирская, 9-29;

ул.Маркина, 20-30, 25-35;

ул.Обнорского, 2-26, 16-37, 73, 74, 77;

ул.Панфиловцев, 1-27, 2-28;

ул.Райниса, 3-13, 4-116;

ул.Станиславского, 11-21, 18-30, 30а;

ул.Сухуми, 84;

ул.Теплично-комбинатская, 2-8, 8а, 10, 12;

ул.Тюленина, 3-5, 7-15.

С 13.00 до 18.00 отключение произойдет в Авиастроительном районе по адресам:

ул.2-я Шатурская, 1-15, 2, 2а, 2б, 2в-12, 14, 27-35, 28-38, 119;

ул.Айдарова, 75б, 75в, 77, 79-103;

ул.Балтийская, 39-51, 40-52, 54-66;

ул.Беломорская, 64-82;

ул.Большая Армавирская, 34-51, 41б (детский сад №10), 47, 49, 51-61, 56-62;

ул.Краснодонская, 37-49, 48, 54;

ул.Малая Армавирская, 26-48, 33-45, 49-61;

ул.Сумская, 1-21, 2-22;

ул.Шатурская, 58-68, 117-135.

С 8.00 до 17.00 свет отключат в Вахитовском районе по адресам: ул.Чехова, 3/7, 9.

С 9.00 до 17.00 электричества не будет в Приволжском районе по адресам: ул.Габишева, 35, 37, 39; ул.Завойского, 18, 20, 22, 22а.

С 9.00 до 18.00 отключение произойдет в Советском районе по адресам: ул.Академика Губкина, 37; ул.Седова, 3, 5, 7.

Кроме того, электричества не будет в ряде промышленных и административных зданий Авиастроительного, Вахитовского и Советского районов.

(Н)

Источник: Официальный портал органов местного самоуправления города Казани