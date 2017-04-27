28 апреля в части домов Казани не будет воды

(Город Казань KZN.RU, 27 апреля). 28 апреля в части домов Советского района Казани будет прекращено водоснабжение. Это связано с проведением ремонтных работ.

С 9.00 28 апреля до 6.00 29 апреля воды не будет по адресам: ул.1-я Вольская; ул.Журналистов, 57, 60, 62, 99, 100, 101, 102, 110, 103, 105, 107; Мамадышский тракт, 33-129, 34а-60; Сибирский тракт, 27а, 29а, 29б, 29в, 29з, 29и, 29р, 31, 31а, 31б, 33, 44б-78, 45-75; ул.Троицкий лес.

Также водоснабжение прекратится в поселках Карьер, Константиновка, Нагорный, Новая Сосновка, Самосырово, Торфяной, Троицкая Нокса.

В эти же сроки будет понижено давление воды до 2 атмосфер по адресам: ул.Аббасова; ул.Бигичева, 31, 33, 35; ул.Дуслык; пер.Дуслык; ул.Качаклар; ул.Ковыльная; Мамадышский тракт, 1, 2, 8, 8а, 8б, 10, 10а, 10б, 34, 36; ул.Нежметдинова, пр.Победы, 194, 194/1, 194/2, 194/3; ул.Рахлина; Туганлык; ул.Файзи, 4, 6, 10, 10а, 12, 14, 14а. Также давление будет понижено в поселке Малые Клыки.

Автоцистерны с водой будут размещены согласно поступающим заявкам, сообщает пресс-служба МУП «Водоканал».

(Н)

Источник: Официальный портал органов местного самоуправления города Казани