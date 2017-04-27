28 апреля в Казани воздух прогреется до 19 градусов тепла

(Город Казань KZN.RU, 27 апреля). 28 апреля в Казани синоптики прогнозируют переменную облачность.

Ночью минимальная температура воздуха составит 7-9 градусов тепла. Без осадков. Ветер юго-западный, умеренный. Днем воздух в городе прогреется до 17-19 градусов тепла. Осадков также не ожидается. Направление ветра не изменится.

В целом по Татарстану ночью и днем 28 апреля местами ожидается усиление юго-западного ветра порывами до 15-17 м/с, сообщает Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

(Ч)

Источник: Официальный портал органов местного самоуправления города Казани