6 мая будет временно закрыт для движения участок автодороги Казань – Шемордан

(Город Казань KZN.RU, 24 апреля). 6 мая в Сабинском районе Татарстана с 10.00 до 13.00 будет закрыта для движения транспорта автодорога Казань — Шемордан на участке от 97 км до 107,4 км. На этот период здесь запланировано проведение традиционного пробега, посвященного 72-летию Великой Победы.

Для объезда водителям предлагаются автомобильные дороги регионального значения Казань – Шемордан — Куюк, Тимершик — Кзыл Меша, Богатые Сабы – Тимершик — Верхний Симет – Алан.

Схема организации объездного движения с установкой необходимых дорожных знаков согласована с УГИБДД по РТ. Водителей просят заранее планировать свой маршрут на этом участке дороги, сообщает пресс-служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ.

(С)

Источник: Официальный портал органов местного самоуправления города Казани