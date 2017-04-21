Билеты на матч казанского «Рубина» с грозненским «Тереком» поступили в кассы

Всю стоимость билетов компенсируют игроки казанской команды.

(Город Казань KZN.RU, 21 апреля). Стартовала реализация билетов на матч между казанским «Рубином» и грозненским клубом «Терек». Встреча 25 тура чемпионата России по футболу пройдет 26 апреля на стадионе «Казань Арена».

Напомним, , поскольку футболисты «Рубина» компенсируют стоимость билетов для болельщиков клуба столицы Татарстана.

Билеты доступны на , , в кассах «Казань Арены» со стороны ул.Чистопольская и . При покупке онлайн на один электронный адрес можно заказать не более 4 билетов. Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии 8 800 550 1958 или по электронной почте .

Матч начнется в 19.30, сообщает пресс-служба ФК «Рубин».

(Н)

Источник: Официальный портал органов местного самоуправления города Казани