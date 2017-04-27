Более 200 казанцев вышли на уборку Ноксинского леса

(Город Казань KZN.RU, 27 апреля). В преддверии общегородского субботника, который пройдет в Казани 29 апреля, в микрорайоне Азино-2 состоялась массовая экологическая акция.

Более 200 казанцев, среди которых жители микрорайона, учащиеся лицея №159 и Казанского строительного колледжа, работники предприятий вышли на уборку и благоустройство Ноксинского леса. Помощь активистам оказали администрация Советского района и Министерство экологии и природных ресурсов РТ. Все вместе участники акции собрали на территории леса больше 20 кубометров различного мусора, установили стилизованные скамьи из срубов, обновили информационные щиты и мотивирующие таблички.

За каждый собранный мешок мусора организаторы выдавали лотерейный билет для участия в розыгрыше призов во время общегородского субботника в Горкинско-Ометьевском лесопарке, сообщает пресс-служба администрации Советского района.

(С)

Источник: Официальный портал органов местного самоуправления города Казани