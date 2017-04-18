Елена Павсемова: «Если бы не арендные каникулы, о развитии бизнеса мы бы даже не мечтали»

(Город Казань KZN.RU, 18 апреля, Михаил Ченцов). В Казани набирает обороты проект «Арендные каникулы», запущенный в рамках программы поддержки малого и среднего бизнеса. С успешными примерами участия предпринимателей в этой программе ознакомились сегодня журналисты в ходе пресс-тура с участием заместителя руководителя Исполкома по экономическому развитию Ивана Кузнецова. Представители СМИ смогли увидеть своими глазами то, как арендные каникулы позволили поддержать бизнесменов и создать новые рабочие места.

Напомним, в перечень помещений, предлагаемых по льготной аренде, вошли 106 объектов. На сегодня из выставленных на торги 87 помещений реализовано 53 или 61%. Кроме того, 46 предпринимателей уже заключили договоры, то есть они имеют все основания, чтобы приступить к ремонту и функционированию. В 11 помещениях арендаторы приступили к работе. В Вахитовском районе (ООО «М-Трейд»), в Советском районе – сервисный центр (ООО «ТСЦ «ИнтерТех»), швейная мастерская (ООО «Фер-Айл»), хостел (ООО «Атадо-Групп) и салон красоты (ИП Нигматуллин). В Приволжском районе предприниматель (ООО «Лимб-С») организовал производство полуфабрикатов, в Ново-Савиновском районе работают ателье и мастерская по ремонту обуви (ООО «Бетон Инвест»). В Авиастроительном районе помещение взяла в аренду компания, обслуживающая жилые дома (ООО «РСК «Авиатор»). Еще в 16 помещениях в настоящее время ведется ремонт. В среднем для работы в арендованных помещениях создаются по 7-10 новых рабочих мест.

В ходе пресс-тура журналисты посетили трех предпринимателей. Так, Ильдар Мухутдинов арендовал помещение по адресу ул.Хади Такташа, 117, где планирует организовать хостел нового типа. «Мы открываем не просто хостел, где в одной комнате находится 10-15 человек. Наш хостел будет приближен к отелю. У нас будут отдельные 2, 3, 4-местные номера. Рабочее название хостела «Зоо», так как здесь рядом зоопарк», — отметил И.Мухутдинов. Сейчас в помещении завершаются ремонтные работы. Предприниматель рассчитывает успеть запустить заведение к Кубку конфедераций. «Мы сделали полностью новую вентиляцию, новую электрику, провели водоснабжение во все номера. Мы вложили уже больше 2 млн. рублей. Без программы было бы очень сложно, практически невозможно. Льготная аренда дает большой стимул, то, что не сразу надо деньги отдавать, а сначала начать», — сказал бизнесмен. Также он отметил простоту подачи заявки на участие в программе: «Для участия в торгах мне потребовалось всего несколько документов».

Компания ООО «Лимб-С» арендовала офис площадью 300 кв.м, который расположился в доме №2 по ул.Поперечно-Авангардная. Ее специальность – мобильная торговля с фудтраков. Учредитель Елена Павсемова рассказала, что бизнес был открыт два года назад. «Если бы не арендные каникулы, о развитии бизнеса мы бы даже не мечтали. Раньше мы арендовали в кафе какие-то комнаты, это было очень неудобно. У нас своя специфика, автомобиль должен приехать, мы должны выгрузить оборудование, помыть его, подготовить, загрузить. Эти работы требуют пространства, и это помещение идеально нам подошло. В августе мы занялись своими силами ремонтом. В здании не было полов, мы залили полы, вставили пластиковые окна и организовали такой цех», — поделилась она своим опытом. В планах предприятия – благоустройство прилегающей территории и расширение бизнеса, так, из Германии в скором времени прибудет второй фудтрак.

В заключение пресс-тура журналисты посетили студию красоты «Лотос» по адресу ул.Латышских стрелков, 2а. По признанию предпринимателя Ильфата Нигаматуллина, принять участие в программе «Арендные каникулы» его сподвигла супруга, которая прочитала о ней в интернете. «Раньше я занимался торговлей продуктами. Но уже некоторое время находился в поиске нового дела. Когда узнали о программе, решили попробовать», — отметил в разговоре И.Нигаматуллин. Он также добавил, что ремонт в помещении проводится им на собственные средства, благодаря экономии на аренде по условиям программы, и предприниматель очень доволен тем, что это стало возможно.

И.Кузнецов отметил, что после истечения пятилетнего срока аренды добросовестные арендаторы получат приоритетное право выкупа своего помещения без аукциона. «Для меня, как куратора программы, было главной целью реализовать эти помещения. Многие коллеги мне говорили, что миллион раз их выставляли, но никто их не забрал. Я ставил цель хотя бы 50% реализовать, уже 61% помещений реализован. Считаю, что это хороший пример городской программы с действенным механизмом. Спасибо Мэру Казани за поддержку инициативы», — заключил И.Кузнецов.

Напомним, по проекту «Арендные каникулы» помещения предоставляются предпринимателям сроком на 5 лет, при этом первые два года арендная плата с них не взимается, в третий год предприниматели платят 25% от арендной платы, в четвертый год – 50%, в пятый – 75% от размера арендной платы, сформированной по итогам торгов. Благодаря арендным каникулам предприниматели могут вложить средства в ремонт арендованных помещений, которые находятся далеко не в идеальном состоянии, и расширение бизнеса.

Программа «Арендные каникулы» способствует не только поддержке малого и среднего бизнеса Казани и созданию новых рабочих мест, но и экономии городских средств. Исполнительный комитет нес операционные расходы на содержание, обслуживание, коммунальные платежи и охрану помещений, которые теперь сданы в аренду. Только от 46 помещений, по которым с предпринимателями уже заключены договоры по льготной аренде, экономия бюджетных средств составила порядка 15 млн рублей.

Иван Кузнецов также добавил, что есть пожелание совместить две программы – льготного кредитования и «Арендные каникулы». Этот вопрос, по словам замруководителя Исполкома, будет обсуждаться в ближайшее время с участием бизнес-сообщества.

Источник: Официальный портал органов местного самоуправления города Казани