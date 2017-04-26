Готовность Казани к Кубку конфедераций-2017 протестируют на матче «Рубин» — ЦСКА

(Город Казань KZN.RU, 26 апреля, Антон Ноздрин). Матч казанского «Рубина» с московским ЦСКА 17 мая станет тестовым на стадионе «Казань Арена» в рамках подготовки к предстоящему Кубку конфедераций по футболу. Такое решение принято на заседании оргкомитета под руководством вице-премьера России Виталия Мутко. Об этом сегодня на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» сообщил министр по делам молодежи и спорту Татарстана Владимир Леонов.

«Мы максимально приблизим этот матч к любой из четырех игр Кубка конфедераций, протестируем все атрибуты и сервисы», — отметил министр. По его словам, необходимо проверить работу четырех основных сервисов: систему идентификации доступа (паспорт болельщика), деятельность на территории, прилегающей к стадиону («последняя миля»), работа служб стадиона, проведение досмотровых мероприятий. В.Леонов отметил, что для полноценного тестирования всех сервисов необходимо максимально загрузить стадион, поэтому билет на игру будет бесплатным. Для получения допуска на стадион зрителям необходимо оформить и получить паспорт болельщика.

Подробно о системе идентификации журналистам рассказал заместитель директора Департамента реализации стратегических проектов Министерства связи и массовых коммуникаций РФ Андрей Романков. По его словам, система идентификации была опробована в Сочи на Олимпиаде и зарекомендовала себя достаточно продуктивно. Ядро этой системы – паспорт болельщика. Он представляет собой заламинированную карточку с фото и данными человека и содержит специальную метку для автоматизированного прохода на стадион. Документ вместе с билетом на матч Кубка конфедераций позволит гражданам России бесплатно путешествовать железнодорожным транспортом между городами-организаторами турнира. Для иностранцев же предусмотрен безвизовый въезд в страну на период всего футбольного турнира (он начнется за 10 дней до первого матча кубка и закончится по истечении 10 дней после последнего матча).

А.Романков отметил, что паспорт действует только вместе с билетом на матч Кубка конфедераций. Также паспорт можно оформить на тестовый матч казанского «Рубина» по коду саморегистрации. Для получения кода необходимо зарегистрироваться на сайте rubinfans.ru и следует указать номер телефона. После получения сообщения с кодом при оформлении заявки на сайте fan-id.ru в графе «Вы получили код саморегистрации» вместо графы «Билет приобретен» необходимо ввести этот код.

Вице-премьер РТ – министр информатизации и связи РТ Роман Шайхутдинов сообщил, что выдача готовых паспортов вместе с билетом на матч «Рубин» — ЦСКА начнется 29 апреля в центре выдачи на ул.Баумана, 44/8. Паспорт можно будет получить с понедельника по пятницу с 11.00 до 20.00 и в субботу с 11.00 до 19.00. В воскресенье центр выдачи не будет работать. Также 1 мая откроется дополнительный центр по адресу ул.Четаева, 10. Р.Шайхутдинов отметил, что во время тестового матча и Кубка конфедераций на стадионе «Казань Арена» будут дополнительно расположены три шатра для решения технических проблем с паспортами болельщиков.

Вопрос «» затронул начальник отдела реализации спортивных проектов Аппарата Исполкома Казани Роман Ивачев. Он сообщил, что в день игры с 17.30 до 23.30 будет действовать ограничение движения для легковых и грузовых автомобилей, общественный транспорт будет следовать без изменений маршрутов. Однако автобусы не будут останавливаться у стадиона, высадка-посадка пассажиров будет происходить в районе пересечения пр.Ямашева с ул.Адоратского и на остановке ул.Арбузова.

Во время матча будет перекрыто движение по следующим улицам:

ул.С.Хакима, на участке от пр.Ф.Амирхана до ул.Чистопольская;

ул.Чистопольская, на участке от ул.А.Бичурина до пр.Х.Ямашева, при движении от ул.А.Бичурина;

пр.Х.Ямашева, на участке от ул.Адоратского до Сибирский тракта;

ул.Гаврилова, на участке от ул.Чуйкова до ул.Чистопольская;

ул.Академика Арбузова, на участке от ул.Журналистов до пр.Х.Ямашева, при движении от ул.Журналистов.

Начальник Управления ГИБДД МВД по РТ Ленар Габдурахманов отметил, что в день игры предусмотрены посты ДПС для регулировки транспортных потоков вручную.

Напомним, Кубок конфедераций пройдет в России летом 2017 года. Столица Татарстана примет 4 игры турнира. 18 июня в 18.00 состоится матч Португалия — Мексика; 22 июня в 21.00 состоится игра между сборными Германии и Чили; 24 июня в 18.00 сыграют сборные Мексики и России; 28 июня в 21.00 начнется полуфинальный матч кубка. Все матчи пройдут на стадионе «Казань Арена».



Источник: Официальный портал органов местного самоуправления города Казани