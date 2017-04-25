И.Кузнецов: «Результатом обсуждения станет новая программа льготного кредитования»

(Город Казань KZN.RU, 25 апреля). Сегодня в ходе круглого стола, прошедшего в Доме работников образования, предприниматели и представители Исполкома обсудили новую программу поддержки малого и среднего бизнеса Казани на 2017-2019 годы. Заместитель руководителя Исполкома по экономическому развитию Иван Кузнецов предложил бизнесменам внести предложения по улучшению условий поддержки МСБ и дать отзывы об участии в аналогичных городских программах в предыдущие годы.

«Прошу вас не стесняться в замечаниях, давать оценку нашей работе», — сказал И.Кузнецов. Он напомнил, что в рамках городских программ поддержки бизнеса с 2007 года казанские предприниматели получали льготные кредиты в «Банке Казани» (оператор программы до 2016 года) и «Татсоцбанке» (2016 год). Представители этих банков на встрече дали пояснения каждому из предпринимателей, кто рассказал о сложностях при получении кредита.

Так, представитель ООО «СпортЛайфТур» сообщил о приостановке получения компенсации из бюджета города в связи со снижением оборотов по расчетным счетам в банке-операторе. Представитель «Банка Казани» Марсель Зарипов ответил, что условиями программы это не предусмотрено. «Все что влияет на компенсацию – это просроченные платежи по графику. По данному факту я уже сейчас как раз в режиме online консультируюсь с коллегами и сегодня в течение дня мы дадим пояснение либо будем разбираться, по какой причине возник такой случай».

Директор ООО «Швейная мастерская Ирэн» Ирина Купряхина рассказала, что дважды получала льготные кредиты. «Но нам необходимы краткосрочные кредиты – от 6 до 10 месяцев. Например, мы в январе-феврале берем кредиты, отшиваем школьную форму, и в сентябре есть возможность спокойно вернуть эти деньги. А в нынешней программе таких условий нет», — сказала она. И.Кузнецов пообещал рассмотреть этот вопрос совместно с банком-оператором и Финансовым управлением Исполкома.

И.Купряхина также посетовала на слишком жесткие условия договора по целевому использованию кредита. «Кредит по программе дают только на покупку конкретного оборудования, а если у нас новое производство, то нам нужно все – от компьютеров до фурнитуры». И.Кузнецов напомнил, что ранее предприниматели обращались с такой просьбой о выдаче кредита на пополнение оборотных средств. «И по решению Мэра Казани такой пункт был прописан в программе льготного кредитования в прошлом году», — отметил он. Представитель «Татсоцбанка» заверил, что с 2016 года деньги на эти цели выдаются.

Гендиректор ООО «Научно-внедренческая фирма «Спектр» Александр Раскин сообщил, что его компания брала льготный кредит уже два раза. В целом позитивно оценив такой механизм поддержки, он заметил, что помимо процентов банк берет деньги за оформление бумаг по программе. Представитель «Банка Казани» Марсель Зарипов объяснил, что речь идет о комиссиях в рамках расчетно-кассового обслуживания. Однако несколько предпринимателей поддержали А.Раскина.

И.Кузнецов сообщил о том, что с 2016 года в условиях договора прописано отсутствие комиссии. «Мы еще в прошлом году перед запуском конкурсных торгов очень внимательно вместе с юристами и предпринимателями смотрели условия конкурса. В прошлом году уже никаких дополнительных комиссий не было, и в новой программе быть не должно», — пообещал он.

Руководитель ООО «Чистая среда» Ян Наумов рассказал, что компания занимается внедрением в Казани раздельного сбора отходов. По словам предпринимателя, ему пока не удалось стать участником программы льготного кредитования, так как банки-операторы не готовы принять в качестве залога пункты приема вторсырья, находящиеся на балансе компании, потому что считают их неликвидными. «Для банков такие проекты, как наш, это что-то новое, поэтому они не хотят связываться с нами», — отметил Наумов. И.Кузнецов поддержал инициативу, отметив, что на ближайшей встрече с коллегами рассмотрит вопрос о возможности выделения экологических проектов в список особо приоритетных направлений. В свою очередь представитель «Татсоцбанка» внес предложение предусмотреть в новой программе специальные гарантии для социальных и экологических проектов.

И.Кузнецов, подводя итоги встречи, поблагодарил предпринимательское сообщество за инициативы и конструктивную критику. Он напомнил, что программы и «Льготное кредитование» запускались в непростых экономических условиях, и Мэр Казани Ильсур Метшин принял решение их не сворачивать. «Какие еще инструменты необходимы для сохранения положительных изменений, я услышал. В таком диалоге давайте продолжим работать», — заключил он.

В мероприятии приняли участие более 30 человек. Помимо представителей бизнеса в зале присутствовали председатель Комитета земельных и имущественных отношений Исполкома Казани Ренат Галяутдинов, депутаты Казанской городской Думы, представители Торгово-промышленной палаты РТ, общественной организации «Опора России» и другие.

Источник: Официальный портал органов местного самоуправления города Казани