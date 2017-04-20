Ильсур Метшин встретился с Послом России в Испании

(Город Казань KZN.RU, 20 апреля). Мэр Казани Ильсур Метшин встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом России в Испании Юрием Корчагиным. Глава столицы Татарстана был приглашен на деловой прием в посольство, расположенном в Мадриде. В столице Испании в эти дни Исполнительного бюро всемирной организации «Объединенные города и местные власти».

В ходе официального приема Юрий Корчагин рассказал Мэру Казани о деятельности Посольства России в Испании и взаимодействии с российскими соотечественниками за рубежом, а также о том, как позиционируется Татарстан и его столица в этой европейской стране. Ильсур Метшин в свою очередь поблагодарил посольство за радушный прием, отметив, что Казань также всегда рада принимать гостей. Стороны выказали готовность к сотрудничеству, а в завершение встречи обменялись памятными подарками.

В мероприятии также приняли участие генеральный секретарь Евразийского отделения ОГМВ Расих Сагитов, председатель Московской городской Думы Алексей Шапошников, заместитель главы муниципального образования Казани Евгения Лодвигова, директор Комитета содействия развитию туризма Исполкома города Дарья Санникова, Советник-Посланник Посольства РФ в Испании Сергей Мелик-Багдасаров и другие.

Напомним, в ходе работы Исполнительного бюро ОГМВ также состоялась встреча Ильсура Метшина и .

(ГЗ)

Источник: Официальный портал органов местного самоуправления города Казани