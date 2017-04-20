Иван Кузнецов: «Мы намерены упорядочить торговлю в Казани»

(Город Казань KZN.RU, 20 апреля, Алсу Сафина). В Казани проходит двухмесячник по борьбе с несанкционированной торговлей. Один из рейдов с участием заместителя руководителя Исполкома по вопросам экономического развития Ивана Кузнецова был организован вчера на ул.Зорге и пр.Победы. Те, кто осуществлял здесь торговлю незаконно, были оштрафованы, а предметы торговли – изъяты. При этом нелегальным торговцам были предложены решения, которые позволят им вести свою деятельность в городе легально. «Мы не просто ликвидируем несанкционированную торговлю, а упорядочиваем торговую сферу в Казани», — подчеркнул И.Кузнецов, отметив, что городские власти готовы вести открытый и конструктивный диалог с представителями малого и среднего бизнеса.

Стоит отметить, что на ул.Зорге и пр.Победы расположен один из самых сложных и больших очагов несанкционированной торговли. С просьбой очистить улицы от самодельных лотков, которые затрудняют проход пешеходов и проезд автомобилей, и убрать с зеленой зоны «Газели», которые используются в качестве склада, к городским властям не раз обращались местные жители. Участники вчерашнего рейда также стали свидетелями того, как лифт надземного пешеходного перехода, предназначенного для людей с ограниченными возможностями здоровья, был забаррикадирован предметами торговли, а остановки буквально превратились в торговые прилавки, завешанные самой разной продукцией, начиная от одежды и заканчивая вениками и венками.

Во время рейда выяснилось, что многие торговцы не знают, как им работать в рамках закона, и сталкиваются с определенными проблемами. Например, одна из предпринимательниц рассказала, что она торгует венками собственного производства здесь, так как не может этого делать на территориях при кладбищах. Заместитель руководителя Исполкома поручил Комитету потребительского рынка провести инвентаризацию мест на территориях при кладбищах, чтобы предоставить возможность включения в схему сезонной торговли дополнительных объектов по реализации венков.

Еще одна предпринимательница поинтересовалась, где бы она могла торговать цветами и продукцией со своего приусадебного участка. И.Кузнецов рассказал, что в Казани функционируют 7 шатровых ярмарок, которые по субботам заняты фермерами, а в остальные дни они могут использоваться жителями города, которые торгуют продукцией собственного производства. Предпринимательница узнала, как ей заключить договор и встать на законных условиях на этих площадках.

Стоит отметить, что в рамках поручения Президента Татарстана Рустама Минниханова в Казани появятся дополнительные площадки, которые будут создаваться с учетом мнения предпринимателей.

С вопросом к заместителю руководителя Исполкома обратилась также предприниматель, торгующая вениками и другой банной продукцией. Комитету потребрынка было поручено, с учетом схемы сезонной торговли, рассмотреть варианты размещения объектов по торговле такой продукцией вблизи бань Казани и разработать проекты того, как могли бы выглядеть подобные объекты.

Конкретные решения были предложены предпринимателям и на встрече, которая прошла сегодня в Исполкоме города по итогам вчерашнего рейда. Во встрече приняли участие 9 предпринимателей, с которыми обсудили переход в правовое поле и правила ведения торговли в столице Татарстана. Как отметил Иван Кузнецов, подобные встречи будут проводиться и впредь – городские власти всегда открыты к диалогу с предпринимателями и готовы находить совместно пути решения возникающих сложностей.

«Эта сложная работа, которая проводится в городе, вызывает много нареканий и негодований со стороны торговцев, но закон один для всех, — уверен Иван Кузнецов. – Мы как городская власть даем возможность торговать и определяем правила этой деятельности – исходя из сезонной схемы, типовых проектов, с учетом санитарных норм и правил безопасности. Городские власти не могут отдавать предпочтения тому или иному предпринимателю – кому и где торговать определяют торги и рынок. От нас этого требуют, во-первых, закон, во-вторых, жители города».

Напомним, что двухмесячник по борьбе с несанкционированной торговлей стартовал в столице Татарстана 17 апреля (). Специальный отряд, в который входят сотрудники ОПОП, Комитета потребительского рынка, администраций районов города, УВД, ветуправления, Роспотребнадзора, ежедневно выявляют тех, кто ведет незаконную торговлю. При этом на этих людей накладываются штрафы, а предметы административного правонарушения изымаются. Чаще всего это штрафы, которые предусмотрены статьей 3.2 КоАП РТ («Нарушение порядка организации уличной торговли»). Размер штрафов составляет от 1 тысячи до 3 тысяч рублей, а при повторном нарушении, совершенном в течение года, – от 3 до 5 тыс. рублей.

Источник: Официальный портал органов местного самоуправления города Казани