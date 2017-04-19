Казань примет Открытый чемпионат и первенство РТ по конному спорту

(Город Казань KZN.RU, 19 апреля). С 21 по 23 апреля Казань примет Открытый чемпионат и первенство Республики Татарстан по конному спорту, конкуру и выездке.

Соревнования пройдут в конноспортивном манеже на обновленном еврогрунте по адресу ул.Патриса Лумумбы, 47а. Данные соревнования являются отборочными на чемпионат и первенство России. Победители и призеры соревнований войдут в сборную Республики Татарстан по конному спорту.

В программе соревнований – шесть разнообразных видов езды по выездке для юниоров, взрослых спортсменов, любителей, детей, юношей, а так же молодых лошадей. Программа соревнований по конкуру включает в себя пять маршрутов высотой от 90 см до 140 см.

В соревнованиях планируют принять участие команды из Чувашской Республики, Самарской и Оренбургской области, Пермского края, Уфы, Актюбы, Ульяновска, а также из Бугульмы, Набережных Челнов и Заинска.

Начало соревнований в 10.00, сообщает пресс-служба Министерства по делам молодежи и спорту РТ.

Фото с сайта horseschool-kazan.com

(Ч)

Источник: Официальный портал органов местного самоуправления города Казани