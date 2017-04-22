Казань стала участницей Международной конференции городов Всемирного наследия Евразии

(Город Казань KZN.RU, 22 апреля). Сегодня в турецком городе Всемирного наследия ЮНЕСКО — Сафранболу — начала работу 8-я Международная конференция городов Всемирного наследия Евразии «Наследие, дети и туризм».

Главными организаторами Конференции стали Евроазиатский региональный секретариат Организации городов Всемирного наследия (ОГВН) и муниципалитет города Сафранболу. Встреча проходит под эгидой ЮНЕСКО и при организационной поддержке Евразийского отделения ОГМВ.

Программа конференции включает в себя заседания, посвященные вопросам воспитания детей в духе уважения к объектам Всемирного наследия, перспективным направлениям развития культурного туризма и его роли в сохранении всемирного наследия. Кроме того, в рамках мероприятия проходит 14-е заседание Совета Евразийского отделения ОГМВ.

В конференции принимают участие специалисты в области сохранения, популяризации и использования объектов культурного наследия городов, воспитания и образования детей, развития туризма, а также мэры этих городов, политики и государственные служащие для обмена опытом и поиска решений проблем в данной области. В конференции принимают участие более 70 представителей из 26 городов разных стран, таких как Россия, Турция, Канада, Киргизия, Казахстан, Узбекистан, Венгрия.

Заместитель главы муниципального образования города Казани Евгения Лодвигова выступила с презентацией на тему «Нематериальное культурное наследие – источник событийного туризма». В рамках конференции организована выставка «Всемирное наследие Евразии». Особое внимание участников конференции привлек стенд Казани, сообщает Комитет содействия развитию туризма города. Участники были рады получить сувенирную продукцию с символикой столицы Республики Татарстан.

23 апреля в Турции традиционно отмечают День детей. Подрастающее поколение, воспитываемое в духе уважения к наследию предков, способно заботиться об исторических памятниках и способствовать сохранению ценностей своей культуры. Ежегодно этот праздник объединяет детей со всего мира. В мероприятиях, посвященных празднику, также примут участие делегации детей из разных городов Евразии, в том числе Елабуги и Болгара.

Источник: Официальный портал органов местного самоуправления города Казани