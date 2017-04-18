Казанцам окажут правовую помощь по вопросам пенсионного и семейного законодательства

(Город Казань KZN.RU, 18 апреля). 19 апреля в Казани пройдет День правовой помощи. Мероприятие проведет Уполномоченный по правам человека в Республике Татарстан совместно с Региональным отделением Общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России» по Республике Татарстан.

Казанцы смогут получить консультации профессиональных специалистов по вопросам пенсионного, семейного, трудового, жилищного законодательства, обязательного медицинского страхования и оказания медицинской помощи, о праве наследования и об имущественных спорах. Записаться на прием можно по телефонам (843) 279-25-99, 279-25-02.

День правовой помощи пройдет в Управлении Пенсионного фонда России в Ново-Савиновском районе города (пр.Ямашева, 79) с 15.00 до 18.00, сообщает пресс-служба администрации Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Казани.

(Н)

Источник: Официальный портал органов местного самоуправления города Казани