Казанцы могут оплатить счета за газ на портале госуслуг РТ без комиссии

(Город Казань KZN.RU, 25 апреля). На портале государственных и муниципальных услуг РТ и в мобильном приложении «Услуги РТ» обнулена комиссия за оплату услуг газоснабжения и технического обслуживания в пользу ООО «Газпром Трансгаз Казань».

Отметим, что на отмену комиссии повлияла и популярность услуги по оплате газоснабжения среди пользователей портала госуслуг РТ. Только за 2016 год пользователями было совершено 821 тыс. платежей на сумму 512 млн рублей, сообщает пресс-служба Министерства информатизации и связи РТ.

(С)



Источник: Официальный портал органов местного самоуправления города Казани