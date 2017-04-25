Казанцы почтут память ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС

(Город Казань KZN.RU, 25 апреля). 26 апреля в сквере на пересечении проспектов Ямашева и Амирхана пройдет митинг, посвященный подвигу участников ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС.

В этом году исполняется 31 год со дня самой страшной техногенной катастрофы ХХ века – трагедии на Чернобыльской атомной электростанции. В атмосферу вследствие пожара на реакторе было выброшено около 190 тонн радиоактивных веществ. Более 400 тысяч человек оказались в зоне экологического бедствия и подверглись облучению в 90 раз большему, чем население Хиросимы после взрыва атомной бомбы.

Ежегодно 26 апреля в России проходят памятные мероприятия, посвященные участникам ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. С 2003 года Организацией Объединенных Наций 26 апреля провозглашен Международным днем памяти жертв радиационных аварий и катастроф.

Начало митинга в 11.00, сообщает Комитет по делам детей и молодежи Исполкома.

(Ч)



Источник: Официальный портал органов местного самоуправления города Казани