Казанский ипподром приглашает жителей и гостей города на открытие скакового сезона

(Город Казань KZN.RU, 26 апреля). Международный конноспортивный комплекс «Казань» приглашает жителей столицы Татарстана на открытие скакового сезона, который состоится 28 апреля. В этот день на ипподроме запланированы 12 стартов: четыре скачки для лошадей чистокровной верховой породы, две скачки для лошадей арабской породы и шесть заездов. Общий призовой фонд бегового дня составит более 500 тысяч рублей.

За награды поборются спортсмены из Татарстана, Москвы, Марий-эл, Башкирии, Самары, Оренбургской и Пензенской областей и т.д. На открытии скакового сезона будут разыграны призы «Весенний», «Казанский дебют», имени Героя Советского Союза М.П.Девятаева, «Открытие скакового сезона», «Майский» и другие. Начало скачек в 13.00, вход бесплатный, сообщают организаторы.

Подробнее с расписанием бегового дня можно ознакомиться

(Ч)

Источник: Официальный портал органов местного самоуправления города Казани