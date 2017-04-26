Казанский «Рубин» дома уступил грозненскому клубу «Терек»

(Город Казань KZN.RU, 26 апреля). Казанский «Рубин» уступил дома грозненскому клубу «Терек» в матче 25-го тура чемпионата России по футболу. Встреча на стадионе «Казань Арена» завершилась со счетом 1:0.

Казанцы активно начали игру, и уже на первых минутах заработали два угловых удара. Гости ответили опасной контратакой, которую завершал нападающий «Терека» Магомед Митришев. Но форварду помешал пробить прицельно вышедший впервые в этом сезоне защитник «Рубина» Олег Кузьмин. После этого игра переместилась в центр поля, где было много борьбы и жестких столкновений. В конце тайма «Рубин» мог открыть счет, однако защитникам казанцев Эльмиру Набиуллину и Серхио Санчесу немного не хватило точности. Спустя пару минут гол забили гости. За минуту до перерыва мяч в ворота отправил нападающий «Терека» Аблай Мбенг.

Вторую половину игры казанцы провели в бесконечных атаках, пытаясь сравнять счет. Гости же отвечали контрвыпадами. Так, на 72-й минуте автор гола Мбенг вышел один на один с вратарем хозяев Сергеем Рыжиковым, но не реализовал момент. Уже в дополнительное время футболист «Терека» Беким Балай пробил в перекладину. У «Рубина» опасные моменты были у Жонатаса и Мийо Цакташа, но забить казанцы не смогли.

Следующий матч футболисты столицы Татарстана проведут 29 апреля в Москве против местного клуба «Локомотив», сообщает пресс-служба ФК «Рубин».

Фото с сайта rubin-kazan.ru

(Н)

Источник: Официальный портал органов местного самоуправления города Казани