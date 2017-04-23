Казанский «Рубин» сыграл вничью с самарским клубом «Крылья Советов»

(Город Казань KZN.RU, 23 апреля). Казанский «Рубин» сыграл в гостях вничью с самарским клубом «Крылья Советов». Матч 24 тура чемпионата России по футболу завершился со счетом 0:0.

Хозяева старались довести каждую атаку до удара. На 16 минуте футболисты самарского клуба могли открыть счет, но вратарь «Рубина» Сергей Рыжиков выручил команду. Гости сразу же провели ответную атаку, однако у бразильского нападающего казанцев Жонатаса не получился удар после выхода один на один. Форвард был самым активным в атаке «Рубина» в первом тайме, и после передач Ильзата Ахметова дважды бил из хороших позиций. Защитники хозяев смогли помешать бразильцу.

Во втором тайме активнее были казанцы, проводя атаки большими силами. Хозяева же отвечали острыми контрвыпадами. Так, на 54 минуте самарец Александр Зуев, мог забить гол, но гостей вновь спас С.Рыжиков. На 66 минуте забить уже могли гости, но Рифат Жемалетдинов, пробив в дальний угол, попал в штангу. Немного позже шанс не использовал полузащитник «Рубина» Максим Лестьенн. Выйдя один на один, футболист послал мяч обводящим ударом в дальнюю девятку из пределов штрафной площади и не попал в ворота.

В конце матча несколько моментов имели хозяева, но уверенно сыграл С.Рыжиков, не позволивший самарцам сравнять счет. Следующий матч казанцы проведут 26 апреля против грозненского клуба «Терек». Игра состоится на стадионе «Казань Арена», сообщает пресс-служба ФК «Рубин».

Фото с сайта rubin-kazan.ru

(Н)

Источник: Официальный портал органов местного самоуправления города Казани