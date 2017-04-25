МЧС РТ проведет учение в одном из гостиничных комплексов Казани

(Город Казань KZN.RU, 25 апреля). 27 апреля в Казани пройдет межведомственное комплексное учение в одном из гостиничных комплексов. Мероприятие проводится в рамках подготовки к проведению футбольных матчей Кубка Конфедераций 2017 года и матчей чемпионата мира по футболу 2018 года.

В частности, будет отрабатываться вводная, согласно которой в крупном отеле города произошло возгорание из-за короткого замыкания в подвале здания. По легенде учений, в помещениях подвала могут находиться 10 человек. На этажах остаются более 400 человек, из них 170 человек персонала. Системы дымоудаления и автоматическая установка пожаротушения не сработали. Среди гостей и постояльцев началась паника.

Мероприятия по организации оповещения, эвакуации гостей и постояльцев, персонала выполняются реально. Силами экстренных оперативных служб на заблаговременно подготовленных натурных участках отрабатываются практические действия по локализации пожара и минимизации его последствий, сообщает пресс-служба МЧС РТ.

(Н)

Источник: Официальный портал органов местного самоуправления города Казани