Мэры Казани и Риги подписали соглашение о сотрудничестве

(Город Казань KZN.RU, 27 апреля, Антон Ноздрин). В казанской Мэрии состоялось подписание соглашения о двустороннем сотрудничестве между столицами Татарстана и Латвии. Подписи под документом поставили Мэр Казани Ильсур Метшин и Мэр Риги Нил Ушаков.

И.Метшин поприветствовал гостя и отметил, что Рига – гостеприимный, красивый и продвинутый во многих направлениях город. Мэр Казани также поблагодарил Н.Ушакова за содействие в восстановлении . «Надеюсь, наше сотрудничество будет плодотворным», — сказал И.Метшин.

Мэр Риги в свою очередь отметил, что открытие прямого рейса является большим прорывом в экономических, культурных и бизнес связях. Расписание составлено таким образом, что авиарейсы в другие города Европы стартуют после прибытия самолета из Казани утром. Вечером же самолет из Риги в столицу Татарстана отправляется после прибытия бортов из других европейских городов.

Соглашение о сотрудничестве между Ригой и Казанью предполагает обмен опытом и специалистами в области местного самоуправления, культуры, спорта, образования, туризма. Также стороны планируют сотрудничать в вопросах охраны окружающей среды, соцзащиты, здравоохранения.

«Символично, что Нил Ушаков прилетел первым прямым рейсом, который соединит Казань и Ригу. Через Ригу открываются большие возможности по полетам в города всего мира», — сказал И.Метшин, отвечая на вопросы журналистов после подписания соглашения.

Н.Ушаков подчеркнул, что главное направление внешней политики Риги – это выстраивание экономических, культурных, дружественных связей с регионами России. «Мы искренне рады, что теперь мы сотрудничаем с таким важным и перспективным регионом, как Татарстан и Казань. Теперь мы рассчитываем на поток туристов и инвестиции, на развитие экономики в обоих направлениях», — заявил Н.Ушаков. По его словам, жителям Латвии будет интересно посещать столицу Татарстана, а в самой Латвии будут рады гостям из нашей республики.

Источник: Официальный портал органов местного самоуправления города Казани