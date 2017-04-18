Московский профессор расскажет жительницам Казани о лечении рака молочной железы

(Город Казань KZN.RU, 18 апреля). 20 апреля в Казани пройдет мероприятие группы взаимопомощи для женщин, страдающих от рака молочной железы, организованное Ассоциацией онкологических больных «Здравствуй» совместно с Поволжским центром онкодиагностики.

Онкологические больные узнают о том, что входит в обязательное медицинское страхование (ОМС), как получить лекарства, инвалидность и т.д. Кроме того, участникам мероприятия расскажут о современных методах лечения рака молочной железы и восстановления.

На вопросы по реконструктивным методам восстановления груди после мастектомии ответит доктор медицинских наук, профессор кафедры МГМУ им. И.М. Сеченова Олеся Старцева.

По юридическим аспектам пациенток с раком молочной железы проконсультирует юрист, руководитель Белгородского отделения Ассоциации онкологических больных «Здравствуй» Евгения Кондратюк.

Участие в мероприятии бесплатное. Количество мест ограничено. Запись по телефону: (843) 590-03-03, сообщают организаторы. Мероприятие пройдет с 17.30 до 20.00 в конференц-зале отеля «Арт» по адресу: ул.Островского, 33.

(С)

Источник: Официальный портал органов местного самоуправления города Казани