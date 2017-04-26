На станции метро «Площадь Тукая» прошел митинг по случаю дня рождения татарского поэта

(Город Казань KZN.RU, 26 апреля). Сегодня днем в фойе станции казанского метро «Площадь Тукая» прошел митинг, посвященный 131-летию со дня рождения великого татарского поэта Габдуллы Тукая.

Митинг начался с церемонии возложения цветов к бюсту татарского поэта. На станции организован стилистический уголок, выставка рисунков детей, установлен бюст Г.Тукая. В творческом митинге приняли участие школьники, студенты, а также вокальный ансамбль «Лейсан», сообщили в Комитете по транспорту.

Напомним, что станция метро «Площадь Тукая» названа в честь великого поэта. Вся станция украшена мозаикой по мотивам его произведений.

(С)

Источник: Официальный портал органов местного самоуправления города Казани