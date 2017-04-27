Около 40 деревьев посадят в казанском парке «Сосновая роща»

(Город Казань KZN.RU, 27 апреля). 29 апреля в парке «Сосновая роща» у ДК Химиков в рамках общегородского субботника состоится посадка деревьев на Аллее депутатов.

В экологическом мероприятии примут участие депутаты Казанской городской Думы третьего созыва и ее секретарь Людмила Андреева, глава администрации Кировского и Московского районов Сергей Миронов, члены совета школьной молодежи районов. С инициативой создания зеленого уголка в парке «Сосновая роща» выступил депутат Казгордумы Рустам Рамазанов, который приобрел молодые саженцы деревьев.

Всех участников экологического праздника ждут концертно-развлекательная программа, конкурсы и чайный стол. Аллея депутатов протянется от спортивной площадки парка до пр.Ибрагимова. Всего в парке «Сосновая роща» будет посажено около 40 деревьев.

Посадка деревьев запланирована на 9.00, сообщает пресс-служба Мэрии Казани.

Напомним, что ранее в парке «Сосновая роща» состоялся масштабный субботник, в котором приняли участие 200 человек, в том числе работники ОАО «Казаньоргсинтез», депутаты, школьники, студенты и жители Московского района.

(С)

Источник: Официальный портал органов местного самоуправления города Казани