Проект программы льготного кредитования на 2017 год обсудят с казанскими предпринимателями

(Город Казань KZN.RU, 24 апреля). 25 апреля в Доме работников образования состоится круглый стол, в ходе которого планируется обсудить проект программы льготного кредитования в 2017 году в рамках муниципальной программы поддержки малого и среднего предпринимательства. Модератором круглого стола выступит заместитель руководителя Исполнительного комитета Казани Иван Кузнецов.

Напомним, что программа льготного кредитования малого и среднего бизнеса действует в Казани с 2007 года.

В прошлом году в рамках городской программы поддержки малого и среднего бизнеса предпринимателям б. Предприятиям, работающим в особо приоритетных для развития городского хозяйства направлениях (организация частных детских садов, производство изделий народно-художественных промыслов, организация хостелов, гостиниц, отелей) в первый год процентная ставка полностью компенсировалась за счет средств городского бюджета, остальным за счет субсидирования процентной ставки в первые два года льготный кредит обходился в 2,3% годовых.

Каким образом и на каких условиях будет реализовываться программа в этом году, обсудят участники круглого стола.

Круглый стол пройдет при участии представителей Исполкома, депутатов Казанской городской Думы, представителей Торгово-промышленной палаты РТ, общественной организации «Опора России», предпринимателей, сообщает Комитет экономического развития.

Источник: Официальный портал органов местного самоуправления города Казани