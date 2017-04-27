Р.Нигматуллин: «Приход авиакомпании «AirBaltic» укрепит связи между нашими городами»

(Город Казань KZN.RU, 27 апреля, Алсу Сафина). Сегодня в ГТРК «Корстон» первый заместитель главы муниципального образования г.Казани Рустам Нигматуллин и замглавы муниципального образования г.Казани Евгения Лодвигова встретились с делегацией Рижской думы. Стороны обсудили сотрудничество в разных областях, в частности, в образовании, спорте, туризме, культуре и других.

В своем приветствии Р.Нигматуллин отметил, что экономические и культурные связи, а также события общей истории связывают Ригу с Казанью со времен Великого волжского пути. «Мы с благодарностью вспоминаем неоценимую помощь, которую оказали латвийские коллеги при реализации программы празднования тысячелетия Казани, программы «Великий волжский путь». В рамках международного проекта наши ученые, предприниматели посетили Ригу с визитом, познакомились с историей и культурой Латвии, встретились с представителями латвийской татарско-башкирской диаспоры. До сих пор у нас продолжаются определенные связи на разных уровнях», — сказал он и выразил надежду на то, что приход в Казань авиакомпании «AirBaltic» не только укрепит сотрудничество двух городов, но и станет началом конструктивного диалога между ними.

Напомним, сегодня ночью из столицы Латвии в столицу Татарстана. Полеты в Ригу будут выполняться дважды в неделю.

Рустам Нигматуллин подчеркнул, что столице Татарстана интересен опыт Риги в области сохранения исторических памятников, ведения городского хозяйства.

Заместитель председателя комитета по образованию, культуре и спорту Рижской думы, член комитета по социальным вопросам Рижской думы Анна Владова поблагодарила руководство города за радушный прием. Как одну из точек соприкосновения Казани и Риги она отметила сферу образования. Так, многие латвийские студенты учились в казанском университете по программе обмена или получали здесь образование. Перспективным, по ее мнению, могло бы стать сотрудничество в области развития молодежного спорта, в частности, хоккея.

Анна Владова рассказала также, что в Риге отмечается татарский национальный праздник Сабантуй. Рижская дума принимает участие в организации этого праздника.

Вопросу развития туризма стороны уделили особое внимание. Заместитель главы муниципального образования г.Казани Евгения Лодвигова рассказала, что город принимает сейчас 2,5 млн туристов в год, тогда как в 2005 году их было порядка 500 тыс. человек. Такой рост, произошедший меньше чем за 10 лет, стал результатом большой работы Президента Татарстана Рустама Минниханова и Мэра Казани Ильсура Метшина, отметила она.

По словам Анны Владовой, столице Латвии тоже есть чем гордиться – прирост туристов за последний год составил 7%. При этом по количеству российские туристы всегда на первом месте среди тех, кто посещает Ригу. Их доля составляет 12%. «Более тесное сотрудничество с Казанью – в области образования, культуры, спорта и новый авиарейс дадут толчок для увеличения туристов и в будущем», — уверена она.

В завершении встречи Рустам Нигматуллин отметил, что делегацию Риги в Казани ждет насыщенная программа, и выразил надежду на то, что столица Татарстана оправдает ожидания гостей.

Во встрече также приняли участие начальник Управления образования Ильсур Хадиуллин, начальник Управления культуры Азат Абзалов, директор Комитета содействия развитию туризма Дарья Санникова, член комитета городского развития, член комитета образования, культуры и спорта Рижской думы, профессор факультета гуманитарных наук Латвийского университета Аусма Цимдиня, координатор проектов международного сотрудничества управления внешних связей Рижской думы Сергей Гомзяков и другие.

Источник: Официальный портал органов местного самоуправления города Казани