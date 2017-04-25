С 1 мая маршруты трех казанских электричек продлеваются до Волжска

(Город Казань KZN.RU, 25 апреля). С 1 до 10 мая маршруты трех казанских электричек продлеваются до Волжска. Изменения коснутся пригородных поездов Казань – Краснозаринск, Краснозаринск – Казань, Бирюли – Краснозаринск, сообщает пресс-служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ.

Поезд №6325 Казань – Краснозаринск будет следовать ежедневно в сообщении Казань-Волжск (отправление из Казани в 17.22, прибытие в Волжск в 19.03).

Поезд №6322 Краснозаринск – Казань будет следовать ежедневно в сообщении Волжск-Казань (отправление из Волжска в 05.45, прибытие в Казань в 07.15).

Поезд №6481 Бирюли – Краснозаринск будет следовать ежедневно в сообщении Бирюли-Волжск (отправление из Бирюлей в 19.26, прибытие в Волжск в 21.45).

(Н)

Источник: Официальный портал органов местного самоуправления города Казани