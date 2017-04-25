С 25 апреля на территории Татарстана вводится особый противопожарный режим

(Город Казань KZN.RU, 25 апреля). С 25 апреля по 15 мая 2017 года на территории Республики Татарстан вводится особый противопожарный режим. Соответствующее постановление Кабинета Министров №212 подписано Премьер-министром Республики Татарстан.

В период действия особого противопожарного режима запрещено сжигание сухой травы и мусора; приготовление пищи на открытом огне (костры, мангалы), применение пиротехнических изделий 1-3 класса опасности на территории населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, детских оздоровительных лагерей, объектов экономики, оздоровительных организаций, граничащих с лесными участками, а также в лесопарковых зонах, на торфяных участках и открытых территориях, граничащих с лесными массивами.

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(А)

Источник: Официальный портал органов местного самоуправления города Казани