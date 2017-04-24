С 29 апреля будет организован смешанный проезд до курортов Абхазии

(Город Казань KZN.RU, 24 апреля). Для улучшения транспортной доступности курортов Абхазии с 29 апреля организованы смешанные перевозки железнодорожным и автомобильным транспортом.

Прибывшие поездом на железнодорожный вокзал Адлера пассажиры смогут совершить пересадку на автобусы, следующие в города Абхазии: Гагра, Пицунда, Гудаута, Новый Афон, Сухум и в обратном направлении.

С 21 апреля одновременно с железнодорожным билетом можно приобрести талон, дающий право на поездку автобусом. Оформление «единого билета» производится в билетных кассах АО «Федеральная пассажирская компания» не ранее, чем за 60 суток до отправления поезда и не позднее, чем за 24 часа до начала автобусной перевозки. О дате открытия продаж электронных билетов на официальном сайте ОАО «РЖД» будет сообщено дополнительно.

Стоимость проезда автотранспортом от железнодорожного вокзала Адлера составляет: в Гагру – 550 рублей, в Пицунду – 700 рублей, в Гудауту – 850 рублей, в Новый Афон – 1000 рублей, в Сухум – 1200 рублей. Дети до 5 лет в сопровождении взрослых перевозятся бесплатно с предоставлением отдельного места.

Возврат неиспользованного талона осуществляется не позднее, чем за 12 часов до начала перевозки автомобильным транспортом. С пассажира удерживается сбор за операцию возврата в размере 60 рублей 60 копеек.

При проезде автомобильным транспортом пассажир имеет право бесплатного провоза с собой ручной клади весом не более 25 кг, размер которой по сумме трех измерений не превышает 120 см; перевозка животных запрещена, сообщили в пресс-службе казанского региона ГЖД.

(С)



Источник: Официальный портал органов местного самоуправления города Казани