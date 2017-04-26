Смотровая площадка Центра семьи «Казан» откроется для посещения 28 апреля

(Город Казань KZN.RU, 26 апреля). 28 апреля откроется для посещения смотровая площадка Центра семьи «Казан».

Центр семьи «Казан» — уникальное архитектурное произведение, которое стало новой достопримечательностью города. Смотровая площадка здания расположена на высоте 32 метров. С высоты птичьего полета открывается вид на архитектурный ансамбль Казанского Кремля, крупные магистрали и водную гладь.

Смотровая площадка будет работать по вторникам и средам с 9.00 до 18.00, по четвергам, пятницам, субботам и воскресеньям с 10.00 до 19.00. Понедельник – выходной день. Стоимость билета: 100 рублей, дети до 7 лет – бесплатно. Центр семьи «Казан» расположен по адресу: ул.Сибгата Хакима, 4. Телефон для справок: 8 (843) 590-11-53, 590-11-78, 590-11-53 (групповые экскурсии).

(ГЗ)

Источник: Официальный портал органов местного самоуправления города Казани