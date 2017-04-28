Территорию Ново-Татарского кладбища в Казани очистят от мусора

(Город Казань KZN.RU, 28 апреля). 29 апреля на территории кладбища в Ново-Татарской слободе Казани пройдет субботник. В уборке примут участие руководители и сотрудники Духовного управления мусульман РТ, шакирды мусульманских учебных заведений.

Кладбище в Ново-Татарской слободе Казани является старейшим местом захоронения, где в настоящее время похоронены известные деятели культуры, искусства и религии. На субботнике будет приведена в порядок значительная часть территории кладбища, в том числе планируется убрать с могил упавшие ветки и листву, поросль, скопившийся за зиму мусор и расчистить могилы, сообщает пресс-служба ДУМ РТ.

Напомним, состоится 29 апреля. В уборке примут участие горожане и сотрудники двух тысяч различных предприятий и учреждений.

(Н)

Источник: Официальный портал органов местного самоуправления города Казани