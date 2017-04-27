В Горкинско-Ометьевском лесопарке отметят весенний праздник «Карга боткасы»

(Город Казань KZN.RU, 27 апреля). Открытие нового сезона культурных мероприятий в парках и скверах Советского района отметят татарским весенним праздником «Карга боткасы».

В древности тюркские народы верили, что весну на кончиках своих крыльев приносят грачи, и их надо задобрить и накормить, чтобы в будущем был хороший урожай.

В это день красиво одевали детей и отправляли их собирать с каждого дома крупу, молоко, масло, сахар, яйца и зазывали стихами и песнями всех на праздник. Народ собирался на возвышенности, зажигался костер, и в большом казане готовили кашу. Первая порция полагалась земле с пожеланием всем мира, покоя и богатого урожая. Вторая – воде, чтобы она смогла сохранить живность на земле. Третья – небу, чтобы было много солнечных дней, и вовремя шли дожди, а четвертая – птицам как благодарность за принесенную весну. После этого каша раздавалась всем, кто присутствовал на празднике.

В Советском районе о древних народных традициях вспомнят в субботу, 29 апреля. Гостей праздника в Горкинско-Ометьевском лесопарке ждет театрализованное представление, которое расскажет об истории праздника, концертная программа в исполнении солистов и коллективов культурного центра «Сайдаш» и ДК «Вознесенское», а также угощение кашей, которую приготовят во время праздника.

Начало программы в 13.00, сообщили в пресс-службе администрации Советского района.

(С)

Источник: Официальный портал органов местного самоуправления города Казани