В Казани будет организована горячая линия по вопросам профилактики клещевых инфекций

(Город Казань KZN.RU, 25 апреля). Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан с 1 по 15 мая проведет горячую линию по вопросам профилактики клещевых инфекций. Казанцы смогут задать свои вопросы по телефонам 8 (843) 238-53-68, 238-21-74, в выходные и праздничные дни по тел. 238-98-54.

Специалисты ведомства сообщают, что в Татарстане сезон активности клещей начался 12 апреля. По состоянию на 21 апреля зарегистрировано 5 обратившихся по поводу укусов клещами, из них – 2 детей. В республике природными очагами по клещевому вирусному энцефалиту являются 30 муниципальных образований, в том числе города Набережные Челны и Казань.

Самым надежным способом уберечься от клещевого энцефалита является вакцинация. Ее необходимо проводить людям, работающим на эндемичных территориях, и чья профессиональная деятельность связана с риском заражения клещевым вирусным энцефалитом: лесникам, геологам, работникам нефте- и газодобывающей промышленности. Курс вакцинации следует проводить заранее. Он состоит из двух прививок, минимальный интервал между которыми составляет 1-2 месяца. Вакцинация должна завершиться за две недели до выезда в природный очаг инфекции, напоминает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по РТ.

(ГЗ)

Источник: Официальный портал органов местного самоуправления города Казани