В Казани официально открыли Академию популярной музыки Игоря Крутого

(Город Казань KZN.RU, 27 апреля, Михаил Ченцов). Сегодня в Казани состоялось торжественное открытие Академии популярной музыки Игоря Крутого, расположившейся по адресу проспект Камалеева, 28/9. Главными гостями церемонии стали Мэр столицы РТ Ильсур Метшин и сам маэстро. Специально для них руководство академии провело экскурсию по учебным классам и залам, где уже воспитываются около 100 юных талантов.

Академия популярной музыки Игоря Крутого (Поволжье) является всего лишь вторым филиалом аналогичной Академии в Москве, которая действует с 2015 года (первый открыт в Ярославле). Обучение в казанском филиале проходит по таким направлениям, как вокал, современная хореография, актерское мастерство, школа телевидения, блоггинг и многое другое. Все педагоги казанской академии, среди которых, например, заслуженная артистка РТ Мария Семенова, работают по московской системе и методике обучения. Кроме того, под эгидой академии проходят такие знаковые ежегодные события, как конкурс «Детская Новая волна», фестиваль «Рождественская песенка года», отборочные туры «Детского Евровидения», «Детская песня года» и многие другие.

Ильсур Метшин и Игорь Крутой заглянули в музыкальный и хореографический залы, где проходили занятия, а также пообщались с преподавательским составом. Народный артист РФ с удовольствием преподал талантливым казанцам несколько простых уроков и поделился с педагогами некоторыми секретами своего мастерства. В общении с ребятами, маэстро отметил, что он очень хочет, чтобы каждый из воспитанников академии смог попасть на детские «Новую волну» и Евровидение. И.Крутой поздравил педагогов и ребят с началом работы школы, отметив, что самое главное в творческой деятельности – это неравнодушие. «Если каждый из вас будет гореть желанием, если педагоги будут стараться, чтобы вы внутри себя почувствовали артистически или музыкально уверенными, то мы не напрасно собрались и не напрасно работаем. А руководство города в лице Ильсура Раисовича Метшина будет помогать. То, что происходит в Казани – невозможно представить в любом другом городе. Здесь какое-то особое отношение к своей Родине, патриотизму и своим людям», — сказал он.

В свою очередь, И.Метшин горячо поблагодарил И.Крутого, отметив, что дружба Казани и маэстро насчитывает года и множество замечательно реализованных проектов, но этот проект – особенный. И.Крутой выступал продюсером церемоний открытия и закрытия Универсиады в Казани, а также принимал участие в разработке сценария шоу «Пилигрим» во время Чемпионата мира по водным видам спортав 2015 году. «Я верю, что наши дети буду покорять лучшие сцены мира и прославлять Казань и Татарстан, а пройдет немного времени — и Россию своими громкими красивыми голосами. Я верю в вас, я вас очень люблю и горжусь, что в нашем городе такие замечательные дети», — сказал глава столицы РТ.

В завершении церемонии открытия директор казанского филиала Академии Елена Городецкая предложила почетным гостям не разрезать, как принято, ленточку, а, напротив, связать ее в знак прочной и долговечной дружбы, которая зарождается между двумя школами – академиями Москвы и Казани. После символического ритуала И.Крутой вместе с юными казанцами и их преподавателями исполнили одну из самых известных и красивых песен маэстро «Ангел – хранитель мой».

В мероприятии также приняли участие глава администрации Советского района Рустем Гафаров, начальник Управления культуры Азат Абзалов и другие.

Источник: Официальный портал органов местного самоуправления города Казани